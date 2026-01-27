27 de enero de 2026 - 18:40

Boca y una vista de riesgo a Estudiantes de La Plata: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

Estudiantes y Boca se enfrentarán por Liga Profesional de Fútbol el miércoles 28 de enero. El partido se jugará a las 22:15 y se televisará por ESPN Premium.

Boca Juniors visitará nuevamente a Estudiantes de La Plata en los dos últimos meses.

Boca Juniors visitará nuevamente a Estudiantes de La Plata en los dos últimos meses. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Luego de las críticas que recibió Juan Román Riquelme por debutar en el Apertura sin ningún refuerzo, en las últimas horas se sumó Á ngel Romero y sacudió el mercado con la llegada de Ascacíbar. Todavía con dos delanteros en carpeta, el equipo de Claudio Úbeda intentará mejorar respecto al equipo que venció a Riestra en la Bombonera, aunque casi con los mismos intérpretes.

G_rGLU3WsAAu0Rj
REFUERZO. Santiago Ascacibar, nuevo jugador de Boca Juniors.,

REFUERZO. Santiago Ascacibar, nuevo jugador de Boca Juniors.,

El único cambio será obligado. Alan Velasco sufrió un esguince en su rodilla izquierda y estará alejado de las canchas durante alrededor de dos meses. Por ahora no está claro quien ingresará en su lugar, ya que su reemplazante natural era Brian Aguirre, pero arregló su llegada a, justamente, Estudiantes.

Kevin Zenón aparece como alternativa, pero dados las pocas oportunidades que ha tenido con Úbeda, es probable que el DT busque otra opción. Con Lucas Janson como fija, dado que no hay más delanteros disponibles (Cavani, Giménez y Merentiel están lesionados), el ex-Vélez podría correrse a un costado y dejarle el centro del ataque al pibe Íker Zufiaurre, que sumó minutos el último domingo.

G_m6CdTXIAAVa_d
Cristian Medina, exBoca, una de las figuras de Estudiantes de La Plata.

Cristian Medina, exBoca, una de las figuras de Estudiantes de La Plata.

Por su parte, Estudiantes viene de rescatar un empate ante Independienteen Avellaneda, en un partido en el que le tocó sufrir en el primer tiempo. El Pincha, campeón vigente del fútbol argentino, sufrirá la muy sensible baja de su capitán y emblema, Ascacíbar.

Si bien su liderazgo no tendrá reemplazo, Eduardo Domínguez buscará una nueva fisionomía en la mitad de cancha, con Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Cristian Medina, ex-Boca. La duda que tiene el DT es quién ocupará el lateral izquierdo: Gastón Benedetti o Eros Mancuso, otro surgido en el club de La Ribera.

La probable formación de Estudiantes vs. Boca por el Torneo Apertura

Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

La probable formación de Boca vs. Estudiantes por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ánder Herrera; Kevin Zenón o Íker Zufiaurre, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Los datos de Estudiantes vs. Boca por el Torneo Apertura

  • Hora: 22.15.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Pablo Echavarría.E
  • Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Estudiantes vs. Boca por el Torneo Apertura: minuto a minuto

