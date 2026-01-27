Boca y una vista de riesgo a Estudiantes de La Plata: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

Luego de las críticas que recibió Juan Román Riquelme por debutar en el Apertura sin ningún refuerzo, en las últimas horas se sumóÁ ngel Romero y sacudió el mercado con la llegada de Ascacíbar. Todavía con dos delanteros en carpeta, el equipo de Claudio Úbeda intentará mejorar respecto al equipo que venció a Riestra en la Bombonera, aunque casi con los mismos intérpretes.
El único cambio será obligado. Alan Velasco sufrió un esguince en su rodilla izquierda y estará alejado de las canchas durante alrededor de dos meses. Por ahora no está claro quien ingresará en su lugar, ya que su reemplazante natural era Brian Aguirre, pero arregló su llegada a, justamente, Estudiantes.
Kevin Zenón aparece como alternativa, pero dados las pocas oportunidades que ha tenido con Úbeda, es probable que el DT busque otra opción. Con Lucas Janson como fija, dado que no hay más delanteros disponibles (Cavani, Giménez y Merentiel están lesionados), el ex-Vélez podría correrse a un costado y dejarle el centro del ataque al pibe Íker Zufiaurre, que sumó minutos el último domingo.
La probable formación de Estudiantes vs. Boca por el Torneo Apertura
Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.
La probable formación de Boca vs. Estudiantes por el Torneo Apertura
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ánder Herrera; Kevin Zenón o Íker Zufiaurre, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Los datos de Estudiantes vs. Boca por el Torneo Apertura
Hora: 22.15.
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Pablo Echavarría.E
Estadio: Jorge Luis Hirschi.
Estudiantes vs. Boca por el Torneo Apertura: minuto a minuto