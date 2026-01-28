Robaron una concesionaria y se llevaron camisetas autografiadas, pero dejaron la más valiosa

Un robo ocurrido durante la noche del domingo generó preocupación en el barrio porteño de Villa Devoto , luego de que delincuentes ingresaran a una concesionaria y se llevaran, entre otros objetos, camisetas de fútbol autografiadas por reconocidos jugadores. Sin embargo, se olvidaron las más importantes.

Pánico en Guaymallén: un rayo incendió una palmera en medio de la tormenta y vecinos evitaron una tragedia

Cayó en San Juan el mendocino acusado de intentar asesinar con un hacha a un hombre en Guaymallén

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, el hecho se registró en un comercio ubicado sobre la avenida Francisco Beiró al 3200. Al llegar al lugar, el encargado encontró la puerta de ingreso forzada y constató el faltante de varios elementos.

Según la información oficial, tres personas participaron del asalto y sustrajeron un monopatín eléctrico, dos celulares y varias camisetas de fútbol firmadas por futbolistas.

Tras el episodio, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional dispuso la intervención de personal de la División Hurtos y Robos para avanzar en la investigación y dar con los responsables.

MILLONARIO ROBO A UNA CONCESIONARIA DE AUTOS - Tres delincuentes desconectaron las alarmas e ingresaron al local ubicado sobre Beiró - Se llevaron 60 mil dólares y camisetas de fútbol Villa Devoto pic.twitter.com/06Gw2Y5v6a

El dueño del local, identificado como Luciano Dall Antonio, dialogó con el canal Todo Noticias (TN) y lamentó el robo de las prendas autografiadas: “Lo que más nos duele es haber perdido el recuerdo” .

En este sentido, precisó que los malhechores “se llevaron todas las camisetas de River y Boca”: “Seguro son las que más pueden llegar a revender”.

No obstante, resaltó una de las camisetas que los fugitivos no percibieron. Según comentó Dall Antonio, los delincuentes no se robaron la remera firmada por Lionel Messi: “No la deben haber visto porque está dedicada, lo que aumenta el valor”.