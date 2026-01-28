28 de enero de 2026 - 18:55

Robaron una concesionaria y se llevaron camisetas autografiadas, pero dejaron la más valiosa

Ocurrió el domingo por la noche. Las camisetas firmadas eran de Boca, River, y otros equipos. “Lo que más nos duele es haber perdido el recuerdo”, asumió el dueño del lugar.

Imagen de los ladrones en Villa Devoto.

Un robo ocurrido durante la noche del domingo generó preocupación en el barrio porteño de Villa Devoto, luego de que delincuentes ingresaran a una concesionaria y se llevaran, entre otros objetos, camisetas de fútbol autografiadas por reconocidos jugadores. Sin embargo, se olvidaron las más importantes.

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, el hecho se registró en un comercio ubicado sobre la avenida Francisco Beiró al 3200. Al llegar al lugar, el encargado encontró la puerta de ingreso forzada y constató el faltante de varios elementos.

Según la información oficial, tres personas participaron del asalto y sustrajeron un monopatín eléctrico, dos celulares y varias camisetas de fútbol firmadas por futbolistas.

Tras el episodio, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional dispuso la intervención de personal de la División Hurtos y Robos para avanzar en la investigación y dar con los responsables.

La camiseta que los delincuentes no se llevaron

El dueño del local, identificado como Luciano Dall Antonio, dialogó con el canal Todo Noticias (TN) y lamentó el robo de las prendas autografiadas: “Lo que más nos duele es haber perdido el recuerdo”.

En este sentido, precisó que los malhechores “se llevaron todas las camisetas de River y Boca”: “Seguro son las que más pueden llegar a revender”.

No obstante, resaltó una de las camisetas que los fugitivos no percibieron. Según comentó Dall Antonio, los delincuentes no se robaron la remera firmada por Lionel Messi: “No la deben haber visto porque está dedicada, lo que aumenta el valor”.

