Un joven quedó en estado vegetativo tras ser golpeado en la escuela y piden ayuda para pagar su tratamiento

Isaías Mendoza es un joven de 15 años que actualmente lucha por su vida tras sufrir una fuerte golpiza por parte de un compañero de escuela . El hecho ocurrió el 24 de septiembre de 2025 en una secundaria de Avellaneda, en Buenos Aires, y tras el ataque el menor quedó en estado vegetativo.

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La madre del adolescente, Evelyn Mendoza, pidió colaboración para poder costear un tratamiento con células madre que podría ser la única esperanza de su hijo.

Según contó Evelyn a la Agencia Noticias Argentinas, ese día su hijo se encontraba en el salón de clases y tuvo un altercado con otro estudiante por un asiento. La discusión pasó a mayores y su compañero le propició golpes de puño en la zona del estómago.

En su declaración, la mujer sostuvo que la docente que se encontraba en el aula evitó que su hijo pudiera defenderse : "Fue agredido con un cachetazo porque no quiso entregar su asiento. Se levantó, su profesora lo agarró de los brazos y se los llevó hacia atrás, entonces no pudo defenderse, recibió ocho piñas letales. Después del paro cardíaco largó espuma por la boca y sangró por la naríz”, declaró.

Tras el brutal ataque, el joven sufrió un infarto y terminó tendido en el suelo. La madre del menor denunció que no recibió asistencia médica urgente, lo que derivó en una hipoxia cerebral aguda y, ante la falta de oxígeno, dañó gravemente su cerebro y le quedó con secuelas neurológicas severas.

“El abandono de persona fue por parte del colegio porque había una salita enfrente. Tuve la oportunidad de hablar con el fiscal y me dijo que vaya a un juez de menores. Pero el magistrado dijo que el acusado estará en prisión domiciliaria, porque no cree que el pibe haya ido a matar”, expresó

Por otro lado, Evelyn asegura que nadie de la institución le informó rápidamente sobre lo que había sucedido con su hijo y en cambio relató que lo encontró tirado en el suelo una vez pudo llegar a la escuela. "Estaba muerto, le abrí los ojos, tenía las pupilas muy chiquitas”, contó

El joven se encuentra en estado vegetativo

Debido a la falta de atención médica inmedianta, Isaías Mendoza entró en coma durante 13 días y permaneció en terapia durante otros 42 días. A cinco meses del hecho, su madre relata que "no habla, no camina y usa pañales". Además, tiene un botón gástrico y una traqueotomía.

Ahora, los médicos pueden realizarle un tratamiento con células madre provenientes de México que podría salvarle la vida. Sin embargo, el tratamiento es muy costoso y la familia de Isaías pide colaboración para juntar 33 millones de pesos.

“Tu ayuda puede marcar la diferencia", expresó la mujer quien además dio datos de transferencia para quienes deseen colaborar. "El alias para donar es ‘rey.18.mp’ a nombre de Evelyn Mendoza”.