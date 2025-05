Boca y una eliminación que encendió la interna

Boca quedó otra vez en el centro del huracán. La ilusión de una noche de revancha se apagó tras una nueva eliminación. El golpe no fue sólo deportivo: en el corazón del club, las tensiones se agudizan y la grieta entre la dirigencia y el plantel comienza a mostrar fisuras internas.

En su análisis, Veiga planteó una diferencia de compromiso y responsabilidad: “Yo respaldo a Román haciendo mi trabajo lo mejor que puedo, con amor por los colores. Me gustaría que los jugadores lo hicieran adentro de la cancha. No con declaraciones ni con actitudes demagógicas”.

Las frases más filosas llegaron al ser consultado sobre si el plantel está a la altura de las circunstancias. “Yo tengo un problema con los jugadores. No están dando. ¿A vos te representa el equipo que ves en la cancha? A mí no”, afirmó sin vueltas. Y agregó: “Están en deuda con el presidente, con el socio. La gente alentó, a pesar del clima raro. Está bien que estén enojados, ¿cómo no los voy a entender?”.

El dirigente también se refirió al rol de Mariano Herrón, actual entrenador interino, quien quedó en el centro del debate por su continuidad: “Es un orgullo para el club. Conoce a los chicos. ¿A quién traías después de Fernando (Gago)? No es fácil esto”. Aunque aclaró que la decisión final es del presidente: “Román está 24 horas en el club. Si hay que cambiar algo, lo va a hacer. Y se va a hacer cargo”.

Referentes en la mira y una advertencia sobre Cavani

En medio de los rumores sobre actitudes polémicas de algunos referentes, como Marcos Rojo, Veiga optó por un tono más moderado, pero dejó un mensaje: “Yo no estoy en el plantel. Saludan cuando nos cruzamos. Pero los necesitamos en los partidos importantes. Me gustaría ver a Cavani entero, sin lesiones”.

Boca Juniors La eliminación de Boca a manos de Independiente abrió heridas entre la Comisión y el plantel. Gentileza

Con 66 años como socio del club, Veiga cerró con una frase de experiencia: “Aprendí un poquito. Sé lo que hay que hablar y lo que no se puede hablar. Y no se puede hablar de lo que uno no sabe”.

La interna en Boca se tensiona, y aunque desde el oficialismo intentan mostrar unidad, los ecos de la derrota siguen retumbando. Esta vez, con voces desde adentro que ya no disimulan el desgaste.