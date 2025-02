Boca sufrió más de la cuenta para vencer a Aldosivi en la previa del duelo por Copa

Pipo Gorosito preocupado por Boca y el arbitraje: "Me da miedo allá, mucho miedo"

Boca se prepara para recibir a Aldosivi, pero no deja de pensar en Alianza Lima

El primer tiempo de Boca fue preocupante. No pudo doblegar a un débil Aldosivi, y si bien tuvo más tiempo el control de la pelota, eso no decantó en un uso efectivo de la misma. Durante esos 45 minutos, casi no encontró caminos para llevarle peligro a Williams Barlasina.