Boca le gana a Instituto en La Bombonera

En medio de un mal momento desde lo futbolístico,Boca recibe en La Bombonera a Instituto de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se juega con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.
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22-03-2026 21:19
ST: 15' ¡Gol de Boca!
Adam Bareiro la mandó a guardar en una acción donde nadie podía dominar el balón, que merodeaba dentro del área de Instituto. El árbitro lo convalidó a través del VAR
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22-03-2026 21:17
ST: 7' Instituto casi lo empata
Massaccesi la tomó dentro del área tras el rebote en un tiro de esquina, y chocó contra el brazo estirado de Marchesín. Chance clara.
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22-03-2026 21:13
ST: 5' ¡Gol de Boca!
Tomás Aranda convirtió tras una buena jugada colectiva, donde enganchó hacia adentro y la clavó abierta
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22-03-2026 21:09
PT: 2' ¡Otra vez el palo!
Gran centro de Herrera, cabezazo de Bareiro en la puerta del área chica que pegó en el palo
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22-03-2026 21:08
PT: 1' ¡Palo!
Herrera metió un buen pase para Merentiel, que reventó el palo tras el desvío en un defensor
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22-03-2026 21:07
Empezó el complemento
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22-03-2026 20:48
Final del primer tiempo
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22-03-2026 20:41
PT: 40' ¡Se salvó Boca!
Lodico tiró un centro pasado al segundo palo, y Alarcón no pudo darle dirección abajo del arco
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22-03-2026 20:37
PT: 35' Gran chance de Boca
Paredes metió un pase de tres dedos increíble, Merentiel le pegó de primera y su remate salió apenas desviado
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22-03-2026 20:35
PT: 33' Roffo salvó a su equipo
El arquero le tapó un disparo a Weigandt, y en el rebote otro a Milton Delgado
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22-03-2026 20:29
PT: 28' Paredes probó de afuera
Leandro Paredes capturó un rebote del arquero, y remató apenas desviado desde la puerta del área
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22-03-2026 20:27
PT: 26' Merentiel casi convierte
Aranda metió un buen pase entre líneas para el mano a mano del uruguayo, que ganó Roffo
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22-03-2026 20:23
PT: 22' Otra más de la Gloria
Córdoba no se dio por vencido en la presión y aprovechó un error en el fondo de Boca para recuperar, y rematar al cuerpo de Marchesín
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22-03-2026 20:18
PT: 17' Luna no pudo
Alex Luna encaró a Di Lollo y sacó un remate cruzado que se fue lejos
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22-03-2026 20:11
PT: 10' Boca tuvo la primera...
Paredes buscó largo a Weigandt, este a Bareiro que remató muy débil
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22-03-2026 20:00
¡Arrancó el partido!
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22-03-2026 19:37
Formación de Instituto:
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22-03-2026 19:36
Los once de Boca Juniors:
El trámite resultó muy entretenido, con chances para ambos conjuntos y dominio repartido. El dueño de casa fue mejor en líneas generales, pero la Gloria no se quedó atrás y también tuvo sus oportunidades de peligro.
La principal virtud de Boca fue no desesperarse a la hora de sostener la posesión del balón, hasta encontrar los espacios para lastimar ante una muralla de cinco defensores y tres volantes bien abroquelados. Cuando los huecos no aparecían, fue clave la presencia de Leandro Paredes para construir caminos donde no los había.
El volante creó la más clara del Xeneize durante el primer tiempo, cuando metió un grandísimo pase filtrado de tres dedos para el remate desviado de primera de Miguel Merentiel, que también tuvo un mano a mano ante el arquero. Además, el dueño de casa complicó con disparos de Weigandt y Milton Delgado.
Instituto no se quedó atrás, y se acercó con un remate de Alex Luna que salió desviado, una recuperación de Córdoba que decantó en una buena tapada de Marchesín, y una situación increíble: un centro pasado de Lodico al segundo palo, y el desvío sin dirección de Alarcón abajo del arco.
Boca empezó con todo el complemento, dispuesto a llevarse puesto a su rival. En menos de 2 minutos, el español Ander Herrera conectó dos veces con centros que de milagro no terminaron en gol. Primero fue Merentiel el que reventó el palo, y en la siguiente Bareiro tuvo el mismo destino con un cabezazo a quemarropa. El tanto estaba al caer, y sólo era cuestión de tiempo para que se de.
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EL GRITO DESAFORADO DE UBEDA Y EL FESTEJO CON LEO PAREDES: el golazo de Aranda es para verlo una y mil veces.
El grito sagrado ocurrió en la siguiente aproximación. El Xeneize gestó una gran jugada con la participación colectiva de sus integrantes, y Tomás Aranda le puso el broche con un enganche hacia adentro ante su marcador, y un remate que venció la resistencia de Roffo.
Instituto amagó una rápida respuesta con el mano a mano que Massaccesi perdió ante Marchesín, pero Boca volvió a asestar un golpe mortal para liquidar la historia. Fue a los 11', cuando Adam Bareiro capturó un balón muerto dentro del área y la mandó al fondo de la red. El festejo fue con suspenso, ya que el VAR tardó cuatro minutos en trazar las líneas y comprobar que no había offside.
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¡LO PODÉS FESTEJAR TRANQUILO, ADAM! Bareiro estampó el 2-0 de Boca contra Instituto en La Bombonera por el #TorneoApertura.