Boca le gana a Instituto en La Bombonera

En medio de un mal momento desde lo futbolístico, Boca recibe en La Bombonera a Instituto de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se juega con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Live Blog Post ST: 15' ¡Gol de Boca! Adam Bareiro la mandó a guardar en una acción donde nadie podía dominar el balón, que merodeaba dentro del área de Instituto. El árbitro lo convalidó a través del VAR Live Blog Post ST: 7' Instituto casi lo empata Massaccesi la tomó dentro del área tras el rebote en un tiro de esquina, y chocó contra el brazo estirado de Marchesín. Chance clara. Live Blog Post ST: 5' ¡Gol de Boca! Tomás Aranda convirtió tras una buena jugada colectiva, donde enganchó hacia adentro y la clavó abierta Live Blog Post PT: 2' ¡Otra vez el palo! Gran centro de Herrera, cabezazo de Bareiro en la puerta del área chica que pegó en el palo Live Blog Post PT: 1' ¡Palo! Herrera metió un buen pase para Merentiel, que reventó el palo tras el desvío en un defensor Live Blog Post Empezó el complemento Live Blog Post Final del primer tiempo Live Blog Post PT: 40' ¡Se salvó Boca! Lodico tiró un centro pasado al segundo palo, y Alarcón no pudo darle dirección abajo del arco Live Blog Post PT: 35' Gran chance de Boca Paredes metió un pase de tres dedos increíble, Merentiel le pegó de primera y su remate salió apenas desviado Live Blog Post PT: 33' Roffo salvó a su equipo El arquero le tapó un disparo a Weigandt, y en el rebote otro a Milton Delgado Live Blog Post PT: 28' Paredes probó de afuera Leandro Paredes capturó un rebote del arquero, y remató apenas desviado desde la puerta del área Live Blog Post PT: 26' Merentiel casi convierte Aranda metió un buen pase entre líneas para el mano a mano del uruguayo, que ganó Roffo Live Blog Post PT: 22' Otra más de la Gloria Córdoba no se dio por vencido en la presión y aprovechó un error en el fondo de Boca para recuperar, y rematar al cuerpo de Marchesín Live Blog Post PT: 17' Luna no pudo Alex Luna encaró a Di Lollo y sacó un remate cruzado que se fue lejos Live Blog Post PT: 10' Boca tuvo la primera... Paredes buscó largo a Weigandt, este a Bareiro que remató muy débil Live Blog Post ¡Arrancó el partido! Live Blog Post Formación de Instituto: image Live Blog Post Los once de Boca Juniors: image El trámite resultó muy entretenido, con chances para ambos conjuntos y dominio repartido. El dueño de casa fue mejor en líneas generales, pero la Gloria no se quedó atrás y también tuvo sus oportunidades de peligro.

La principal virtud de Boca fue no desesperarse a la hora de sostener la posesión del balón, hasta encontrar los espacios para lastimar ante una muralla de cinco defensores y tres volantes bien abroquelados. Cuando los huecos no aparecían, fue clave la presencia de Leandro Paredes para construir caminos donde no los había.

El volante creó la más clara del Xeneize durante el primer tiempo, cuando metió un grandísimo pase filtrado de tres dedos para el remate desviado de primera de Miguel Merentiel, que también tuvo un mano a mano ante el arquero. Además, el dueño de casa complicó con disparos de Weigandt y Milton Delgado.

image Instituto no se quedó atrás, y se acercó con un remate de Alex Luna que salió desviado, una recuperación de Córdoba que decantó en una buena tapada de Marchesín, y una situación increíble: un centro pasado de Lodico al segundo palo, y el desvío sin dirección de Alarcón abajo del arco.

Boca empezó con todo el complemento, dispuesto a llevarse puesto a su rival. En menos de 2 minutos, el español Ander Herrera conectó dos veces con centros que de milagro no terminaron en gol. Primero fue Merentiel el que reventó el palo, y en la siguiente Bareiro tuvo el mismo destino con un cabezazo a quemarropa. El tanto estaba al caer, y sólo era cuestión de tiempo para que se de. Embed EL GRITO DESAFORADO DE UBEDA Y EL FESTEJO CON LEO PAREDES: el golazo de Aranda es para verlo una y mil veces.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dBYCHLImGm — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026 El grito sagrado ocurrió en la siguiente aproximación. El Xeneize gestó una gran jugada con la participación colectiva de sus integrantes, y Tomás Aranda le puso el broche con un enganche hacia adentro ante su marcador, y un remate que venció la resistencia de Roffo. Instituto amagó una rápida respuesta con el mano a mano que Massaccesi perdió ante Marchesín, pero Boca volvió a asestar un golpe mortal para liquidar la historia. Fue a los 11', cuando Adam Bareiro capturó un balón muerto dentro del área y la mandó al fondo de la red. El festejo fue con suspenso, ya que el VAR tardó cuatro minutos en trazar las líneas y comprobar que no había offside. Embed ¡LO PODÉS FESTEJAR TRANQUILO, ADAM! Bareiro estampó el 2-0 de Boca contra Instituto en La Bombonera por el #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/pR2wOq2SY0 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026 Formaciones de Boca - Instituto de Córdoba: Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda. Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Jhon Córdoba, Matías Fonseca. DT: Diego Flores. Datos del partido: Estadio: La Bombonera Árbitro: Leandro Rey Hilfer VAR: Jorge Baliño Goles: ST: 5' Tomás Aranda (B), 11' Adam Bareiro (B) Minuto a minuto y estadísticas: Embed