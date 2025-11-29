29 de noviembre de 2025 - 18:30

Boca Juniors enfrenta a Argentinos Juniors en búsqueda de las semifinales: hora, TV, formaciones

El Xeneize recibe al Bicho de La Paternal este domingo desde las 18.30 horas, en el marco de los cuartos de final del Clausura de la Liga Profesional.

Boca - Argentinos por la Liga Profesional

Foto:

fotobaires
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Xeneize, atraviesa un gran momento con Claudio Úbeda en el banco de los suplentes, ya que viene de ganar sus últimos cinco partidos con mucha solidez. En el pasado cercano venció 3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre y 2-0 a Talleres de Córdoba. Así, logró dejar atrás las dudas que llegó a tener en el primer semestre, y se encamina a cerrar el 2025 de la mejor manera.

Argentinos Juniors - Hernán López Muñoz
López Muñoz fue la gran figura de Argentinos Juniors

Cabe destacar que el ganador de este cruce se enfrentará en las semifinales de la competencia con Racing o Tigre, que se medirán el lunes por la noche en el Cilindro de Avellaneda.

Probables formaciones de Boca – Argentinos Juniors:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Baringa, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez o Edinson Cavani. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina, Hernán López Muñoz . DT: Nicolás Diez.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Lucas Novelli

Hora: 18:30

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed
