Boca Juniors enfrenta a Argentinos Juniors en búsqueda de las semifinales: hora, TV, formaciones

El Xeneize recibe al Bicho de La Paternal este domingo desde las 18.30 horas, en el marco de los cuartos de final del Clausura de la Liga Profesional.

Boca Juniors recibe este domingo desde las 18.30 horas a Argentinos Juniors, en un partidazo por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El duelo será en La Bombonera, con Fernando Echenique como árbitro y Lucas Novelli en el VAR.

El Xeneize, atraviesa un gran momento con Claudio Úbeda en el banco de los suplentes, ya que viene de ganar sus últimos cinco partidos con mucha solidez. En el pasado cercano venció 3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre y 2-0 a Talleres de Córdoba. Así, logró dejar atrás las dudas que llegó a tener en el primer semestre, y se encamina a cerrar el 2025 de la mejor manera.

Boca Juniors Miguel Merentiel inicia la loca carrera del festejo por el primer gol, ese que marcó el camino a la quinta victoria consecutiva de Boca. Gentileza En cuanto a lo futbolístico, el entrenador mantendrá el 4-4-2 que le viene dando buenos réditos, y tiene la duda hasta el último instante de incluir a Edinson Cavani o Milton Giménez como acompañante de Miguel Merentiel. El resto del equipo está prácticamente confirmado, sin grandes sorpresas.

Del otro lado estará Argentinos Juniors, uno de los equipos más regulares del 2025 en el fútbol argentino. Los dirigidos por Nicolás Diez finalizaron quintos en la Zona A con 25 puntos, mientras que en los playoffs comenzaron con un muy buen triunfo 2-0 frente a Vélez gracias al doblete de Hernán López Muñoz, una de sus mayores figuras.

Argentinos Juniors - Hernán López Muñoz López Muñoz fue la gran figura de Argentinos Juniors web Cabe destacar que el ganador de este cruce se enfrentará en las semifinales de la competencia con Racing o Tigre, que se medirán el lunes por la noche en el Cilindro de Avellaneda.