Boca Juniors empata con Deportivo Riestra en el comienzo del Apertura

Boca Juniors recibe a Deportivo Riestra por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se disputa en La Bombonera con Sebastián Zunino como el encargado de impartir justicia.

Live Blog Post Arrancó el complemento Live Blog Post Final del primer tiempo Boca 0 - Riestra 0 Live Blog Post PT: 35' Jugada preparada Paredes tocó corto con Blanco en un tiro libre, el 3 tiró centro y Di Lollo cabeceó apenas afuera Live Blog Post PT: 27' Riestra se animó De un saque largo del arco, Benegas puso el cuerpo y ganó ante Costa, giró y sacó un disparo desviado Live Blog Post PT: 19' Riestra se salvó por duplicado Córner desde la derecha, cabezazo de Di Lollo que Arce tapó. En el rebote Blanco reventó el palo. Live Blog Post PT: 17' Lo tuvo el Xeneize Centro de Barinaga por derecha, Belmonte pisó el área y metió un gran cabezazo que Arce mandó al córner Live Blog Post PT: 2' La primera de Boca Centro de Zeballos, cabezazo casi sin ángulo de Di Lollo que se fue desviado Live Blog Post Inició el partido Ya juegan Boca y Riestra Live Blog Post Formación de Riestra Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Mariano Bracamonte, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía; Antony Alonso, Nicolás Benegas Live Blog Post Los once de Boca confirmados Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Alan Velasco, Lucas Janson, Exequiel Zeballos. El Xeneize padeció más de la cuenta el trámite, y por momentos sucumbió ante el buen entramado defensivo visitante con cinco defensores más cuatro volantes dedicados exclusivamente a la marca férrea y la presión constante. Por este motivo, los volantes locales carecieron de espacios para poder juntarse y generar peligro, engrosando el porcentaje de posesión hasta el 90%.

Durante todo el primer tiempo, la única llave que encontró el cuadro dirigido por Claudio Úbeda para intentar lastimar fue el juego aéreo. Zeballos y Barinaga sacaron un centro cada uno que no pudieron aprovechar Di Lollo y Belmonte, respectivamente. Mientras tanto, la más clara ocurrió en un córner desde la derecha, con el formidable cabezazo de Di Lollo que Arce tapó, y que finalizó con Blanco reventando el palo en la continuidad de la acción.

image Riestra sólo se aproximó en una ocasión, de forma aislada. Ignacio Arce sacó del arco, Alonso la peinó, Nicolás Benegas giró ante Ayrton Costa, y sacó un disparo que se perdió por poco. Así se fueron al descanso, con la sensación de que la visita estaba muy cómoda con el desarrollo de la tarde.

Formaciones de Boca - Deportivo Riestra: Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Alan Velasco, Lucas Janson, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda. Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Mariano Bracamonte, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía; Antony Alonso, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez. Datos del partido: Estadio: La Bombonera Árbitro: Sebastián Zunino VAR: Ariel Penel Cambios: ST: 10' F. Miño por Goitía (DR), 17' A. Díaz por Benegas (DR) Minuto a minuto y estadísticas: Embed