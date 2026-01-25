Boca Juniors empata con Deportivo Riestra en el comienzo del Apertura

Boca Juniors recibe a Deportivo Riestra por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se disputa en La Bombonera con Sebastián Zunino como el encargado de impartir justicia.
El Xeneize iguala 0 a 0 con el Malevo en La Bombonera, en el debut del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
19:36
19:18
19:06
18:58
18:50
18:48
18:33
18:30
18:17
18:15
Boca Juniors recibe a Deportivo Riestra por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se disputa en La Bombonera con Sebastián Zunino como el encargado de impartir justicia.
El Xeneize padeció más de la cuenta el trámite, y por momentos sucumbió ante el buen entramado defensivo visitante con cinco defensores más cuatro volantes dedicados exclusivamente a la marca férrea y la presión constante. Por este motivo, los volantes locales carecieron de espacios para poder juntarse y generar peligro, engrosando el porcentaje de posesión hasta el 90%.
Durante todo el primer tiempo, la única llave que encontró el cuadro dirigido por Claudio Úbeda para intentar lastimar fue el juego aéreo. Zeballos y Barinaga sacaron un centro cada uno que no pudieron aprovechar Di Lollo y Belmonte, respectivamente. Mientras tanto, la más clara ocurrió en un córner desde la derecha, con el formidable cabezazo de Di Lollo que Arce tapó, y que finalizó con Blanco reventando el palo en la continuidad de la acción.
Riestra sólo se aproximó en una ocasión, de forma aislada. Ignacio Arce sacó del arco, Alonso la peinó, Nicolás Benegas giró ante Ayrton Costa, y sacó un disparo que se perdió por poco. Así se fueron al descanso, con la sensación de que la visita estaba muy cómoda con el desarrollo de la tarde.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Alan Velasco, Lucas Janson, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Mariano Bracamonte, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía; Antony Alonso, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
Estadio: La Bombonera
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Ariel Penel
Cambios: ST: 10' F. Miño por Goitía (DR), 17' A. Díaz por Benegas (DR)