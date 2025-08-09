Boca iguala con Racing 0-0 en una Bombonera que explota y pide sacrificio a sus jugadores

Boca recibe este sábado a Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga profesional de Fútbol, en un encuentro que será clave pensando en la continuidad de Miguel Ángel Russo como técnico del equipo de La Ribera. TV: ESPN Premium.
17:38
17:19
17:16
16:56
16:43
16:41
16:40
16:32
16:30
16:29
16:28
Boca recibe este sábado a Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga profesional de Fútbol, en un encuentro que será clave pensando en la continuidad de Miguel Ángel Russo como técnico del equipo de La Ribera. TV: ESPN Premium.