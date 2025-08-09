vivo

Boca iguala con Racing 0-0 en una Bombonera que explota y pide sacrificio a sus jugadores

Boca necesita un triunfo y enfrente está Racing con un equipo mixto entre titulares y suplentes. Se define el futuro de Miguel Angel Russo.

Por la 4ª fecha, Boca recibe a Racing y está necesitado de sumar un triunfo. Otra opción no cabe.&nbsp;
Por la cuarta fecha de la Liga Profesional, Torneo Clausura, Boca recibe a Racing en La Bombonera.&nbsp;
El entrenador Miguel Ángel Russo, dio vuelta la página y, frente al Globo buscará sumar su primer triunfo al frente de Boca.&nbsp;
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Boca recibe este sábado a Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga profesional de Fútbol, en un encuentro que será clave pensando en la continuidad de Miguel Ángel Russo como técnico del equipo de La Ribera. TV: ESPN Premium.

Live Blog Post

Arrancó el segundo tiempo: Boca 0 - Racing 0 por el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Live Blog Post

Terminó el primer tiempo en La Bombonera: Boca 0 - Racing 0 por el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Live Blog Post

PT 36': Velasco toma vuelo y Aguirre casi logra la ventaja para Boca

El Xeneize mejoró en los últimos minutos por el rendimiento del enganche surgido de Independiente, que asistió al ex-Newell's a un desviado remate.

Live Blog Post

PT 18': Cavani casi consigue rompe la paridad con un tremendo taco

Con una acrobática definción, el Matador coqueteó con el 1-0, intento que con lo justo logró detener Cambeses.

Live Blog Post

PT 10': Boca y Racing igualan 0-0 en un partido muy parejo

Live Blog Post

PT 6': Boca estuvo cerca

Córner de Paredes, cabezazo en el área, y apareció Merentiel que no pudo conectar debajo de los tres palos.

Live Blog Post

PT 4': Racing arrinconó a Boca

El equipo de Costas salió decidido en el comienzo del partido y ya puso en aprietos a Marchesin. Tras una recuperación en cancha de Boca, Vergara sacó un remate que el arquero pudo controlar sin dar rebote.

Live Blog Post

Arrancó el partido entre Boca vs. Racing por el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Live Blog Post

La formación titular de Boca vs. Racing por el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Gx7igcWW4AAgTfX

Live Blog Post

La formación titular de Boa vs. Racing por el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Agustín Marchesín, Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Gx7qrbuWgAA9v2M

Live Blog Post

Todos los datos de Boca vs. Racing por el Torneo Clausura de la Liga Profesional

  • Torneo Clausura
  • Fecha 4
  • Boca – Racing
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Hora: 16:30. TV: ESPN Premium

