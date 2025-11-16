Boca enfrenta a Tigre con la mira en los octavos de la Liga Profesional: hora, TV, formaciones

Boca Juniors juega en La Bombonera ante Tigre, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Boca Juniors, que viene de ganar el Superclásico ante River, recibirá este domingo a Tigre en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio La Bombonera desde las 20.15 horas con el arbitraje de Darío Herrera.

El equipo de Claudio Úbeda viene de ganar 2-0 ante River en el Superclásico que se disputó el domingo en el marco del interzonal de la anteúltima fecha del Torneo Clausura. El Xeneize fue ampliamente superior a su máximo rival y se llevó un triunfo categórico que lo clasificó a la Copa Libertadores de América y a los octavos de final de este torneo.

El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate EFE De ganarle a Tigre o hasta empatando, Boca se quedará con el Grupo A del Torneo Clausura y definirá todas las llaves de los playoffs en condición de local. En caso de perder, una victoria de Unión de Santa Fe podría desplazarlo al segundo lugar.

Para este partido ante el Matador, el director técnico tendrá una baja obligada: la del defensor Lautaro Di Lollo, que llegó a la quinta amarilla. En su lugar ingresaría Nicolás Figal, que no juega desde el 13 de julio en el empate 0-0 con Argentinos Juniors por la primera fecha de este Torneo Clausura. Además, el español Ander Herrera reemplazaría al delantero Milton Giménez.

Por su parte, el equipo de Diego Dabove viene de ganarle, el domingo en el estadio José Dellagiovanna, 1-0 a Estudiantes de La Plata en el marco de la anteúltima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.