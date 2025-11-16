16 de noviembre de 2025 - 08:09

Boca enfrenta a Tigre con la mira en los octavos de la Liga Profesional: hora, TV, formaciones

Boca Juniors juega en La Bombonera ante Tigre, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Boca Juniors recibe a Tigre

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca Juniors, que viene de ganar el Superclásico ante River, recibirá este domingo a Tigre en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio La Bombonera desde las 20.15 horas con el arbitraje de Darío Herrera.

De ganarle a Tigre o hasta empatando, Boca se quedará con el Grupo A del Torneo Clausura y definirá todas las llaves de los playoffs en condición de local. En caso de perder, una victoria de Unión de Santa Fe podría desplazarlo al segundo lugar.

Para este partido ante el Matador, el director técnico tendrá una baja obligada: la del defensor Lautaro Di Lollo, que llegó a la quinta amarilla. En su lugar ingresaría Nicolás Figal, que no juega desde el 13 de julio en el empate 0-0 con Argentinos Juniors por la primera fecha de este Torneo Clausura. Además, el español Ander Herrera reemplazaría al delantero Milton Giménez.

Por su parte, el equipo de Diego Dabove viene de ganarle, el domingo en el estadio José Dellagiovanna, 1-0 a Estudiantes de La Plata en el marco de la anteúltima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

Tigre se úbica en el cuarto lugar con 22 puntos, misma cantidad que Barracas Central y Racing, a uno de los dos últimos en clasificar que son Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors, y a dos de Banfield que es quien está a las puertas de los playoffs. Por lo tanto, teniendo en cuenta la localía para los octavos de final, una derrota o un empate en el barrio porteño de La Boca complicaría al Matador en su posicionamiento dentro de los clasificados, pero no lo dejaría afuera ya que Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors se enfrentarán entre sí.

Probables formaciones de Boca Juniors - Tigre:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Lautaro Blanco, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Juan Barinaga; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Sebastián Medina, Elías Cabrera, Gonzalo Piñeiro, Jalil Elías; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 20.15

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

