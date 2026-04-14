Boca debuta como local en la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador: hora, TV y formaciones

Boca Juniors enfrenta este martes a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de laCopa Libertadores 2026. Tras ganar en Chile, el Xeneize busca consolidarse como líder del Grupo D en su debut como local. El partido, que inicia a las 21:30, estará marcado por el regreso de Darío Benedetto a la Bombonera como rival.
Claudio Úbeda decidió cambiar casi todo el equipo que jugó en el empate 1-1 ante Independiente, por lo que el único que repetirá presencia es Agustín Marchesín, quien se recuperó recientemente de una lesión y necesita rodaje antes de visitar a River el próximo domingo.
La vuelta del Pipa y la rotación total de Úbeda
El condimento especial de la noche será la presencia de Darío Benedetto en el frente de ataque ecuatoriano. El delantero, que supo ser referente en Brandsen 805, reconoció en la previa que es una oportunidad linda para volver a la cancha donde fue feliz, aunque esta vez intentará marcarle a su exclub. Barcelona llega necesitado tras caer en su debut ante Cruzeiro y bajo la sombra de un expediente disciplinario de CONMEBOL por agresiones de sus hinchas al árbitro en la fecha anterior.
La formación xeneize contará con Leandro Paredes como eje en el mediocampo junto a Santiago Ascacíbar, buscando controlar el ritmo del encuentro desde el inicio. La defensa será completamente nueva con Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa en la zaga central, mientras que Marcelo Weigandt y Lautaro Blanco ocuparán los laterales para dar profundidad al ataque.
Dudas en el ataque y el ojo puesto en el Monumental
La única incógnita en el once titular es la presencia de Miguel Merentiel. El uruguayo arrastra una molestia física y, si no llega en condiciones óptimas, su lugar será ocupado por Milton Giménez, quien viene de convertir de penal en el torneo local. Adam Bareiro acompañará en la delantera, completando un esquema agresivo que no guardará nada a pesar de la cercanía del Superclásico.
El encuentro será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán y contará con el respaldo del VAR a cargo de Leonard Mosquera. En cuanto a la televisación, el partido se transmitirá exclusivamente por la pantalla de Fox Sports y la plataforma Disney+, ya que en esta ocasión Telefe no contará con los derechos de emisión para televisión abierta.
Posibles formaciones Boca vs Barcelona
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel o Milton Giménez y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Barcelona (Ecuador): José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.