Boca debuta como local en la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda rotará casi todo el plantel respecto al empate con Independiente, manteniendo únicamente a Agustín Marchesín en el arco titular.

Noche de Copa en la Bombonera: Boca busca la cima del grupo con Paredes y Marchesín.

Boca Juniors enfrenta este martes a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. Tras ganar en Chile, el Xeneize busca consolidarse como líder del Grupo D en su debut como local. El partido, que inicia a las 21:30, estará marcado por el regreso de Darío Benedetto a la Bombonera como rival.

Claudio Úbeda decidió cambiar casi todo el equipo que jugó en el empate 1-1 ante Independiente, por lo que el único que repetirá presencia es Agustín Marchesín, quien se recuperó recientemente de una lesión y necesita rodaje antes de visitar a River el próximo domingo.

La vuelta del Pipa y la rotación total de Úbeda El condimento especial de la noche será la presencia de Darío Benedetto en el frente de ataque ecuatoriano. El delantero, que supo ser referente en Brandsen 805, reconoció en la previa que es una oportunidad linda para volver a la cancha donde fue feliz, aunque esta vez intentará marcarle a su exclub. Barcelona llega necesitado tras caer en su debut ante Cruzeiro y bajo la sombra de un expediente disciplinario de CONMEBOL por agresiones de sus hinchas al árbitro en la fecha anterior.

Ninguna 'Pipa' de la paz: Benedetto le respondió a Pratto Darío "Pipa" Benedetto regresa a La Bombonera. La formación xeneize contará con Leandro Paredes como eje en el mediocampo junto a Santiago Ascacíbar, buscando controlar el ritmo del encuentro desde el inicio. La defensa será completamente nueva con Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa en la zaga central, mientras que Marcelo Weigandt y Lautaro Blanco ocuparán los laterales para dar profundidad al ataque.

Dudas en el ataque y el ojo puesto en el Monumental La única incógnita en el once titular es la presencia de Miguel Merentiel. El uruguayo arrastra una molestia física y, si no llega en condiciones óptimas, su lugar será ocupado por Milton Giménez, quien viene de convertir de penal en el torneo local. Adam Bareiro acompañará en la delantera, completando un esquema agresivo que no guardará nada a pesar de la cercanía del Superclásico.