Boca buscará recuperar la alegría ante Instituto: hora, TV, formaciones

El Xeneize se mide ante la Gloria por la fecha 12 del Apertura de la Liga Profesional, con la victoria como principal objetivo.

En medio de un mal momento desde lo futbolístico, Boca recibe en La Bombonera a Instituto de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se jugará este domingo desde las 20 horas, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El Xeneize atraviesa un delicado momento, ya que solo ganó uno de sus últimos siete partidos, acumulando cuatro empates consecutivos en su propio reducto. Las igualdades con Platense, Racing, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y San Lorenzo reavivaron los debates por el rendimiento del equipo, y la preocupación a pocos días del debut en la Copa Libertadores.

Boca Juniors Ascacíbar se lesionó y será la gran baja ante Instituto Pero la estadística muestra un costado positivo, ya que Boca no pierde desde la fecha 4, en la jornada donde cayó en el Amalfitani ante Vélez. Desde allí, se las ingenió para sumar a pesar de sus evidente falta de buen juego. Por tal motivo, la continuidad de Úbeda todavía no ha sufrido modificaciones. Eso sí, debe empezar a ganar.

Desde lo futbolístico, el entrenador intentará no tocar demasiado el once inicial a excepción de la salida de Santiago Ascacíbar por lesión. En su lugar ingresará el español Ander Herrera, para acompañar en el corte y confección a Leandro Paredes y Milton Delgado. Salvo ese detalle, no habrá grandes sorpresas.

Instituto, por su parte, tuvo un muy flojo inicio en este Torneo Apertura, donde ocupa el duodécimo posición en la Zona A con solo 11 puntos. Es por esto que los dirigidos por Diego Flores necesitan rescatar un muy buen resultado para acomodarse y empezar a soñar con la posibilidad de clasificarse a los playoffs. En la última fecha, el equipo cordobés le ganó 2-1 a Independiente y se recuperó luego de tres partidos consecutivos sin ganar.