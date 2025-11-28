Bernardo Llaver se metió entre los protagonistas en una tanda muy pareja del Turismo Carretera 2000

El piloto de San Martín mostró solidez frente en las primeras prácticas y quedó entre los más competitivos, en un ensayo marcado por la paridad y el liderazgo de Agustín Canapino.

Agustín Canapino (Renault), líder del campeonato, fue el más veloz en el autódromo de San Martín.

El mendocino Bernardo Llaver, como buen anfitrión, buscó ser protagonista en el Autódromo Ciudad de San Martín, donde el Turismo Carretera 2000 disputa la 12ª fecha del campeonato en el marco del Gran Premio Coronación. Aunque el mejor tiempo del segundo entrenamiento quedó en manos de Agustín Canapino (Renault-AXION Energy Sport), Llaver dejó en claro que está listo para pelear bien arriba en el fin de semana más esperado del año.

La sesión comenzó agitada y rápidamente empezó a mostrar al piloto local en los puestos de privilegio. Con apenas seis minutos de actividad, antes de la interrupción por bandera roja tras el despiste de Quevedo, Llaver encabezaba la tanda con un ritmo sólido y preciso, escoltado por Trappa y Yankelevich. El público mendocino vibró al verlo marcar el rumbo en la primera parte del entrenamiento.

Un inicio agitado y prometedor Tras la reanudación, Canapino exprimió el potencial de su Renault y logró saltar al primer lugar, pero Llaver se sostuvo firmemente como escolta, quedando a 458 milésimas del referente arrecifeño. Ardusso se metió también en la conversación apenas cinco milésimas por detrás del mendocino, dibujando una clasificación apretadísima.

image Josito Di Palma marcó el ritmo en los primeros giros. Prensa Turismo Carretera 2000 Con el correr de los minutos se alternaron posiciones, pero Llaver jamás salió del grupo de vanguardia. Incluso cuando Di Palma subió provisoriamente al tercer puesto, el crédito local mantuvo su presencia en el top 5, sosteniendo un rendimiento competitivo en cada giro.

Una sesión apretadísima Finalmente, la bandera a cuadros dejó a Canapino en lo más alto con 1m31s910, seguido por Ardusso a solo 0.019 y por Camilo Trappa, tercero a 0.218. Llaver concluyó quinto, dentro de un lote compacto en el que los primeros seis quedaron encerrados en apenas 516 milésimas.