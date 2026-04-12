12 de abril de 2026 - 20:00

Bernardo Llaver no afloja, sumó otro podio y sigue al frente del Turismo Carretera 2000

El piloto mendocino fue protagonista en el Autódromo de Concordia, Entre Ríos y terminó segundo en una final exigente que lo mantiene al frente del campeonato.

Bernardo Llaver logró un gran segundo puesto en la segunda final, que tuvo como ganador a “Josito” Di Palma. Facundo Ardusso completó el podio.

Bernardo Llaver logró un gran segundo puesto en la segunda final, que tuvo como ganador a “Josito” Di Palma. Facundo Ardusso completó el podio.

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Con el Honda del equipo Coiro Competición, Llaver consiguió un valioso segundo puesto en la final principal, resultado que no solo lo subió nuevamente al podio sino que además le permitió sostenerse como único líder del certamen en el arranque de la temporada.

Berni Llaver de menor a mayor

La actividad del mendocino fue de menor a mayor a lo largo del fin de semana. En la primera final había terminado en la quinta posición, sumando puntos importantes, pero fue en la segunda carrera donde mostró su mejor versión, afirmándose como uno de los grandes animadores del evento.

En esa competencia decisiva, el triunfo quedó en manos de “Josito” Di Palma, con Citroën del Aimar Motorsport, mientras que el tercer escalón del podio fue para Facundo Ardusso (Renault – ACRA – Ambrogio Racing). Llaver, en tanto, se ubicó segundo tras una carrera exigente, con relanzamientos, neutralizaciones y constantes cambios en la punta.

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Josito Di Palma domin&oacute; la competencia de punta a punta en Concordia.

Josito Di Palma dominó la competencia de punta a punta en Concordia.

Largada muy ajustada

La largada fue ajustada en un circuito que demandó precisión desde el inicio. Di Palma y Jakos protagonizaron un duelo intenso en los primeros metros, mientras Llaver se mantenía expectante en el grupo de punta. Con el correr de las vueltas, el mendocino fue ganando terreno hasta instalarse definitivamente en zona de podio.

La competencia tuvo varias interrupciones por neutralizaciones que volvieron a compactar el pelotón, pero en cada relanzamiento Di Palma logró sostener la punta, seguido de cerca por Llaver, que llegó a presionarlo en distintos pasajes de la carrera. Detrás, Ardusso, Krujoski y Jakos completaban el lote de protagonistas.

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La pole de la primera final la hizo Facundo Ardusso, segundo qued&oacute; Andr&eacute;s Jakos y el mejor tercer tiempo fue del mendocino, Berni Llaver.&nbsp;

La pole de la primera final la hizo Facundo Ardusso, segundo quedó Andrés Jakos y el mejor tercer tiempo fue del mendocino, Berni Llaver.

Josito Di Palma, el gran vencedor en Concordia

Finalmente, la bandera a cuadros confirmó la victoria de Di Palma, escoltado por Llaver y Ardusso, en una final intensa que volvió a mostrar el protagonismo del mendocino en la pelea grande del campeonato.

Con este resultado, Llaver no solo sumó un nuevo podio, sino que ratificó su condición de líder y referente en el inicio de la temporada, consolidándose como uno de los nombres a seguir en el Turismo Carretera 2026.

Berni líder campeonato de Turismo Carretera 2000 y lo que viene

Con estos resultados, el campeonato tiene cómo líder a Llaver con 183 puntos, segundo Ardusso con 171, tercero Bohdanowicz con 160, cuarto Di Palma con 146 y quinto Krujoski con 145.

La 4° fecha del Campeonato de Turismo Carretera 2000 se llevará a cabo el 10 de mayo, en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero junto al TC.

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