Belgrano levantó dos veces una serie casi perdida, y está en la final del Torneo Apertura

Argentinos Juniors lo ganaba con claridad por el gol de Facundo Jainikoski, pero Belgrano se lo igualó en el cierre con el tanto de Uvita Fernández . Así, se fueron al tiempo extra y luego a los penales, donde el Pirata clasificó a la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de forma milagrosa.

Argentinos Juniors le ganó a Huracán en una noche gris, y está en semifinales

El Bicho fue el claro dominador de la primera parte. Fiel a su estilo, trató con cariño, paciencia y firmeza a la pelota, y la hizo correr por el ancho y el largo de la cancha. Gran parte de esta tranquilidad se la dio el hecho de abrir rápido el marcador, lo que lo dejó en una posición muy positiva para disputar el resto del período.

La apertura del marcador ocurrió a los 6’, cuando el juvenil Facundo Jainikoski coronó una excelente acción construida por Morales y Lescano, llegando para empujarla sobre el segundo palo. Cerca del entretiempo, Sebastián Prieto tuvo el segundo, pero Cardozo le ahogó el grito.

Belgrano, por su parte, tardó en encontrarle la vuelta al trámite, y casi no generó situaciones de peligro en el arco contrario. Lucas Zelarayán estuvo bien contenido y no gravitó en el juego . Encima, sufrió rápido la lesión de Lisandro López, que tuvo que ser reemplazado antes de los 15’ por Agustín Falcón.

El cuadro local se fue quedando desde lo físico en el complemento, y eso permitió que el Pirata crezca y comience a acercar peligro. En ese aspecto fue clave el ingreso de Franco Vázquez para hacerse cargo de la generación de fútbol. A los 13’, Hernandes no llegó con lo justo a desviar el centro desde la derecha de Rigoni, y el arquero se exigió para contenerla. Fue la primera advertencia.

En medio del dominio visitante, Argentinos respondió con una buena acción colectiva que terminó con el centro rasante para Tomás Molina, que remató sin veneno a las manos del portero.

El Pirata lo empató en la última:

Embed ¡Empate agónico del Pirata! Passerini se la bajó a Uvita Fernández y Belgrano manda las semifinales al alargue. pic.twitter.com/WyzlHrfs9R — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 17, 2026

Pero la visita siguió apretando para alcanzar el empate, ante un local que trató de fortalecer el mediocampo para bajarle el ritmo al encuentro. Sobre el cierre, esa búsqueda surtió efecto. Zelarayán había avisado con un remate que estrelló el palo, y en la siguiente Vázquez la metió en el área, Passerini la bajó, y Uvita Fernández la mandó a guardar para ir al tiempo extra.

En el alargue dio la sensación de que Belgrano tenía mayor resto físico y futbolístico, aunque Argentinos fue al frente con más ganas que claridad. Sobre el cierre lo tuvo Verón, pero no pudo darle dirección para estampar el 2 a 1 y se fueron a los penales.

Brayan Cortés, el arquero local, se vistió de héroe en la tanda al tapar los dos primeros disparos de Belgrano, ejecutados por los referentes Zelarayán y Vázquez. Sin embargo, el Bicho erró los de Verón, Florentín y Enzo Pérez y la clasificación se fue a la Docta luego de levantar un doble match point en contra. Una locura.

Belgrano a la final del Torneo Apertura:

Embed ¡¡GOL DE HERNANDES Y BELGRANO A LA FINAL DEL #TorneoApertura!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/jyUtiQUAJq — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026

Batacazo de Belgrano, que estuvo varias veces cerca de perderlo, pero mantuvo la calma para dar el golpe. La mitad de Córdoba festeja por estar a 90 minutos de la gloria máxima. Merecido.

Minuto a minuto y estadísticas de Argentinos Juniors - Belgrano: