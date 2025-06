Becerra se impuso en la carrera de trail running del Manzano Histórico

Una de las impulsoras fue María Milagros Pozzi, madre de una de las estudiantes que viajará próximamente a Europa. “Propuse hacer una carrera como forma de ayudar a juntar fondos para el Rotary. No imaginé el nivel de organización que requería, pero entre todos nos fuimos repartiendo tareas. Salió muy bien”, señaló.

Rotary Club Estudiantes de intercambio del Rotary Club en la carrera trail running en el Manzano Histórico.

Los 15k: circuito exigente, entre montaña y baja temperatura

La largada de los 15K fue cuando el reloj marcó las 10.15 desde el centro del Manzano Histórico, prácticamente a los pies del Monumento Retorno a la Patria. Con cielo parcialmente nublado y el termómetro marcando apenas unos pocos grados, los y las atletas partieron hacia el oeste por la Ruta Provincial 94 hasta la cima del cerro San Pedro, a 2.200 msnm. Luego comenzó el descenso por la Pampa del Durazno, lo que marcó el inicio del regreso al punto de partida.

El primero en cruzar la meta fue el malargüino Carlos Becerra, seguido por el tupungatino Danilo Brito y por Gustavo Galeano, del equipo Victory Trail. “Fue una invitación que llegó hace dos días. Estoy entrenando para una carrera en Córdoba y esto me sirvió como preparación”, dijo Becerra. “El circuito es bastante desafiante, con altimetría fuerte y frío. Me tomé un ratito en la cima para mirar la cordillera, porque es algo que no se puede dejar pasar” concluyó.

Rotary club Podio masculino de los 15k liderado por Carlos Becerra.

Entre las mujeres, el podio fue liderado por Ana Paula Báez, del grupo EMPower. Melina Horn se quedó con el segundo lugar y el tercero fue para Antonella Partucci. “Volví a competir después de mucho tiempo. Con las chicas que subí al podio compartimos mucho el recorrido, incluso nos ayudamos cuando una se cayó. Eso tiene el trail: la preocupación por el otro, la camaradería. Fue hermoso”, expresó Báez.

Rotary club Podio femenino de los 15k.

Los 5k: con buen ascenso y gran convocatoria

La distancia de 5 kilómetros, que se realizó íntegramente sobre la Ruta Provincial 94, también tuvo su momento competitivo. En la categoría masculina, el podio fue encabezado por Eric Zeoboddo, seguido por Santiago Bazán y Darío Carmona.

Rotary club Podio masculino de los 5k

En la rama femenina, la ganadora fue Laura Mamaní, quien confirmó “fue una carrera hermosa. Hace mucho que no venía por acá. Tengo 52 años y quiero invitar a todos a sumarse al deporte. No hay edad para esto”. El segundo lugar fue para Ángela Romero, mientras que el tercero lo ocupó Rosa Sandoval.