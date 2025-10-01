Básquet: en un hecho histórico, San José será el embajador de Mendoza en la Liga Nacional Femenino

BÁSQUET. El próximo sábado, hará su debut en la máxima categoría del país cuando reciba, a las 20, a Gorriones. Natacha Pérez es la abanderada del equipo.

Histórico para el básquetbol y la provincia de Mendoza. Faltan horas para el debut de la Unión Deportiva San José en la máxima categoría del país: Liga Nacional Femenina. Aquel desafío y hazaña que lograron clubes como Obras Sanitras (hoy Obras Mendoza); Andes Talleres y Leonardo Murialdo en la década del 90; Club Petroleros YPF en la década del 2000 y Las Heras Básquet en el 2018, vuelve a encenderse y en la actualidad el equipo Santo, será un nuevo embajador de la provincia.

image Básquet. Natacha Perez, embajadora de San José y Mendoza. Gentileza. Unión Deportiva San José, ese equipo de barrio que postpandemia le abrió las puertas al básquet femenino de la mano del recordado expresidente Mario Díaz, se convirtió en un referente de Cuyo: campeón anual 2021, 2022 y 2023. Jugó un Torneo Federal y ahora, dará el gran salto a la máxima categoría. Hoy, bajo la conducción de Ricardo Zarandón, el Santo escribirá el capítulo más importante de su historia. Con un 70 por ciento de jugadoras mendocinas, la histórica Natacha Pérez como abanderadad y Cristian Santander como entrenador principal, Mendoza empieza a respirar un básquet de otro nivel. En cuanto a refuerzos, llegaron al club, jugadoras de la talla de Millie Burguener, Virginia Peralta, Lorena Da Silva, Victoria García, Renata Serangeli, Lourdes Cabral, Sofía García y ahora, anunciará la llegada de la base de EEUU, Ashia McCalla de la Universidad Estatal Morgan.

image BÁSQUET. Millie Burguener, refuerzo dela Unión Deportiva San José. Gentileza. Liga Nacional de Básquet Femenina: sistema de Competencia El Santo mendocino hará su debut frente a Gorriones (Córdoba) el día sábado 4 de octubre a las 20, en el renovado Mario Díaz. Continuará el día domingo frente a Bochas, a las 20, también en condición de local. La fase regular del Apertura se disputará bajo el formato de ida y vuelta y se extenderá hasta el viernes 28 de noviembre. El certamen estará dividido en dos conferencias. En la Sur competirán Berazategui, El Biguá, El Talar, Ferro, Independiente de Neuquén, Lanús, Obras, Rocamora y Unión Florida. En la Norte lo harán Bochas, Deportivo Chañares, Gorriones, Hindú, Instituto, Náutico Sportivo Avellaneda, Riachuelo, Quimsa y San José.