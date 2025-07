Banderazo en Boca: hinchas convocan masiva protesta en contra de Riquelme

A esto se sumó una actuación para el olvido en el Mundial de Clubes , donde el equipo empató frente a Auckland City y no logró avanzar de fase. Tras el alejamiento de Fernando Gago , el regreso de Miguel Ángel Russo como DT no revirtió aún la situación: el plantel no ganó ningún partido en lo que va del Torneo Clausura 2025 .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1948210574510211419&partner=&hide_thread=false BOCA IGUALÓ LA PEOR RACHA SIN GANAR DE SU HISTORIA



El Xeneize alcanzó los diez partidos sin triunfos y quedó en la línea de lo ocurrido en 1957, donde alcanzó su récord negativo



Su última victoria fue contra Estudiantes el 19 de abril, con Fernando Gago en el banco… pic.twitter.com/gXi1Crx1o3 — Diario Olé (@DiarioOle) July 24, 2025

Las declaraciones de Russo luego de la eliminación de Boca por Copa Argentina

Pese a la eliminación, el DT del conjunto azul y oro se mostró contento con el desempeño general del plantel: "Estamos en el camino de un montón de cosas, hoy me gustó el equipo. Tuvo mucha movilidad por fuera y de los dos lados, muchas cosas buenas a nivel de equipo. Tuvo el control y movilidad, entró , salió y buscó por fuera". Y agregó: "Era sabido que iba a esperar todo, no me quejo de nada pero si del gol que falta con el referí al lado. Es una falta fuerte porque lo tiran a Paredes y que el referí no lo vea es un problema de él".