El polémico posteo de Boca que enfureció a hinchas: "No tienen cara"

Lo cierto es que el mensaje no cayó del todo bien dentro del pueblo boquense, quienes no encuentran respuestas por parte de los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, acerca de la magra etapa que vive el club, que hace diez encuentros no gana.

El repudio de los hinchas fue inmediato y varios usuarios de la plataforma digital apuntaron fuerte contra la institución: "No tienen cara"; "La única explicación que se me ocurre es que tengamos de CM al Beto Alonso"; "Pero ustedes son idiotas o qué les pasa?"; "Nos carga el CM"; "No puede ser"; "Tiene que ser un chiste este posteo"; "Borren por el bien del club. Fue el gol más intrascendente de la historia" y "Hasta el CM tiene que renunciar.