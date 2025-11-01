Atlético Madrid goleó al Sevilla con show argentino en el Metropolitano

Atlético Madrid dio un paso clave en su pelea por los primeros puestos de La Liga al vencer con autoridad 3 a 0 al Sevilla en el Riyadh Air Metropolitano. El equipo de Diego Simeone impuso su sello y celebró una noche con fuerte acento argentino: Julián Álvarez , Giuliano Simeone y Thiago Almada fueron figuras decisivas en la goleada.

El Colchonero presentó desde el inicio a Giuliano Simeone, Nico González y Julián Álvarez, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada esperaron su turno en el banco. En la vereda opuesta, Matías Almeyda dirigió al conjunto andaluz, en un cruce con sabor rioplatense dentro y fuera del campo.

El primer golpe llegó a los 64 minutos , cuando el árbitro Francisco José Hernández Maeso sancionó penal tras revisar una falta de Tanguy Nianzou sobre José María Giménez. Julián Álvarez se hizo cargo del remate y, pese a que Odisseas Vlachodimos adivinó la dirección, el disparo del ex River terminó en la red. Con ese tanto, el delantero alcanzó los siete goles y se consolidó como segundo máximo artillero del torneo, detrás de Kylian Mbappé.

¡JULIÁN, JULIÁN, JULIÁN! ¡GRAN DEFINICIÓN DE ÁLVAREZ PARA EL 1-0 DEL ATLETI SOBRE SEVILLA!

Pero la jugada más brillante de la noche la protagonizó Giuliano Simeone, elegido luego como el mejor jugador del partido. A los 76’, el delantero de 22 años robó una pelota sobre la banda, desbordó con potencia y dejó en el camino a dos defensores antes de asistir a Thiago Almada , quien solo tuvo que empujarla para marcar el 2 a 0.

¡CONEXIÓN ARGENTINA Y GOL DE ALMADA! ¡GRAN RECUPERACIÓN DE GIULIANO SIMEONE Y 2-0 EL ATLETI SOBRE SEVILLA!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

En tiempo cumplido, Almada volvió a lucirse, esta vez como asistente: esperó el momento justo y cedió hacia atrás para la llegada de Antoine Griezmann, que con un disparo cruzado selló el 3 a 0 definitivo.

Con esta victoria, Atlético Madrid alcanzó los 22 puntos y se mantiene cuarto en la tabla, a cinco del líder Real Madrid, que cerrará la jornada ante Valencia. Sevilla, en cambio, sigue sin levantar cabeza y ocupa la undécima posición con 13 unidades.

¡FALTABA EL DE ANTOINE! Gran definición de Griezmann para que Atlético de Madrid pase a golear al Sevilla



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

El conjunto del Cholo ya apunta a su próximo desafío: el martes recibirá al Royale Union St. Gilloise por la Champions League, donde necesita sumar tras un arranque irregular. En La Liga volverá a jugar el sábado 8 de noviembre frente a Levante, nuevamente en casa.

En paralelo, se espera que en las próximas horas Lionel Scaloni confirme la lista de convocados para el último amistoso del año de la Selección Argentina, y habrá expectativa por saber si los tres protagonistas de esta goleada (Álvarez, Almada y Simeone) estarán entre los elegidos.