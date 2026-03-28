Atlético Club San Martín visita a Cipoletti por el Torneo Federal A: hora, TV, formaciones

El Chacarero se mide ante el Albinegro en el marco de la fecha 2 de la tercera categoría del fútbol argentino. Es este domingo desde las 15.30 horas.

Con la necesidad de obtener el primer triunfo del año, este domingo desde las 15.30 horas, el Atlético Club San Martín visita a Cipoletti de Río Negro por la fecha 2 del Torneo Federal A. El duelo se disputará en la Visera de Cemento, con el arbitraje de Kevin Bustos.

Después de un parejo empate sin goles en casa ante Juventud Unida, en un trámite que tuvo chances claras para ambos conjuntos, el Chacarero sale a la cancha para disputar su segundo encuentro de la temporada ante el siempre complicado Cipoletti. Se trata de un duelo de equipos que sueñan con escalar puestos en el organigrama del fútbol argentino por historia y peso específico.

El técnico de San Martín, Christian Corrales, trabajó en la semana para intentar recuperar a dos futbolistas que terminaron el debut tocados desde lo físico. Se trata del defensor Nahuel Bernabé, que salió por precaución ante una molestia, y Enzo Tejada. Si bien el primero parece recuperado, el segundo se perdería el duelo ante Cipo.

Atlético Club San Martín y un gris debut en el Torneo Federal A Atlético Club San Martín visita a Cipoletti Prensa ACSM Mientras tanto, el cuadro local atraviesa un raro presente. Después de haber atravesado toda la pretemporada con Daniel Cravero como DT, el Chango renunció a una semana del inicio por cuestiones de salud. Así, la dirigencia tuvo que activar un operativo de emergencia para encontrar un reemplazo. Después de una fecha de interinato de Alejandro Barbona, ante el Albirrojo debutará Fabián Enriquez.

Pero no es el único tópico que colocó al Albinegro en las noticias. En la previa del duelo ante Atenas por la fecha 1, que terminó con derrota por 3 a 1, ocurrió una batalla campal en las inmediaciones de su estadio con heridos de arma blanca incluidos. Por esa razón, el encuentro de este domingo se disputará con un fuertísimo operativo policial.