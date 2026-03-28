Atlético Club San Martín visita a Cipoletti por el Torneo Federal A: hora, TV, formaciones

Con la necesidad de obtener el primer triunfo del año, este domingo desde las 15.30 horas, el Atlético Club San Martín visita a Cipoletti de Río Negro por la fecha 2 del Torneo Federal A. El duelo se disputará en la Visera de Cemento, con el arbitraje de Kevin Bustos.
Después de un parejo empate sin goles en casa ante Juventud Unida, en un trámite que tuvo chances claras para ambos conjuntos, el Chacarero sale a la cancha para disputar su segundo encuentro de la temporada ante el siempre complicado Cipoletti. Se trata de un duelo de equipos que sueñan con escalar puestos en el organigrama del fútbol argentino por historia y peso específico.
El técnico de San Martín, Christian Corrales, trabajó en la semana para intentar recuperar a dos futbolistas que terminaron el debut tocados desde lo físico. Se trata del defensor Nahuel Bernabé, que salió por precaución ante una molestia, y Enzo Tejada. Si bien el primero parece recuperado, el segundo se perdería el duelo ante Cipo.
Mientras tanto, el cuadro local atraviesa un raro presente. Después de haber atravesado toda la pretemporada con Daniel Cravero como DT, el Chango renunció a una semana del inicio por cuestiones de salud. Así, la dirigencia tuvo que activar un operativo de emergencia para encontrar un reemplazo. Después de una fecha de interinato de Alejandro Barbona, ante el Albirrojo debutará Fabián Enriquez.
Desde lo futbolístico, Cipoletti apunta alto con las contrataciones de Claudio Mosca, Víctor Manchafico, Marcos Pérez, Brandon Obregón y Sebastián Jeldres. Además, mantuvo una base del año pasado con el objetivo de pelear alto.
Probables formaciones de Cipoletti - Atlético Club San Martín:
San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Emanuel Décimo, Facundo Britos; Juan Mazzolo, Ricardo Herensperger, Rafael Ferro; Ricardo Dichara. DT: Christian Corrales.