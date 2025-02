Atención Godoy Cruz: La Asociación Argentina de Árbitros se manifestó tras los incidentes ante Talleres

La dura sanción que podría recaer sobre Godoy Cruz:

image.png

Según la información del periodista Germán García Grova, compartida en su cuenta de la red social X, el Tribunal de Disciplina de la AFA evalúa sancionar fuertemente al Tomba. Sobre la institución de nuestra provincia caería la pérdida del partido, quita de puntos, multa económica, y una mudanza obligatoria de localía, con encuentros a puertas cerradas.

En los próximos días se conocerá el fallo oficial, tras la presentación de los descargos del cuerpo arbitral, Godoy Cruz, y Talleres de Córdoba, que pidió públicamente los puntos.

La palabra de Ernesto Pedernera después de la suspensión del partido:

En declaraciones a ESPN, Ernesto Pedernera expresó: "Realmente estoy lejos de la acción, entiendo que la agresión existió. No merecíamos terminar el espectáculo así. Las palabras sobran. No quiero crear un caos donde no hay, tendremos que ver como se diversifica todo esto, lo deportivo pasó a un segundo plano. La seguridad es importante, y la decisión de Yael hay que entenderla". Además, el entrenador reflexionó: "Sabemos como está la sociedad, y somos parte de ella. No hay que buscar responsables donde no hay. Nos tocó a nosotros, pero pasa en todos lados. No tengo una solución porque va más allá de lo deportivo".