Godoy Cruz igualaba ante Talleres de Córdoba, pero el partido se suspendió por agresión al línea

En declaraciones a ESPN, Ernesto Pedernera expresó: "Realmente estoy lejos de la acción, entiendo que la agresión existió. No merecíamos terminar el espectáculo así. Las palabras sobran. No quiero crear un caos donde no hay, tendremos que ver como se diversifica todo esto, lo deportivo pasó a un segundo plano. La seguridad es importante, y la decisión de Yael hay que entenderla". Además, el entrenador reflexionó: "Sabemos como está la sociedad, y somos parte de ella. No hay que buscar responsables donde no hay. Nos tocó a nosotros, pero pasa en todos lados. No tengo una solución porque va más allá de lo deportivo".