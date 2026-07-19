Antecedente negativo con Argentina y muchas interrupciones: así dirige Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026

Mientras la final promete intensidad, el historial del esloveno Slavko Vincic revela un promedio de apenas 51 minutos de juego efectivo por sus constantes interrupciones.

Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026, no tiene buen historial con Argentina.

La FIFA designó a Slavko Vincic para dirigir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium. El esloveno de 46 años llega con una trayectoria sólida en Europa, habiendo arbitrado finales de Champions y Europa League, en lo que representa el reconocimiento definitivo a sus quince años de carrera.

Vincic es árbitro FIFA desde 2010 e integra la máxima categoría de la UEFA. Su perfil técnico se aleja de la fluidez; no es un juez que privilegie la continuidad del juego, sino que orienta su filosofía al control permanente mediante el uso frecuente del silbato. Esta tendencia genera encuentros de menor ritmo y mayor fragmentación.

¿Qué antecedentes tiene Vincic con Argentina y España? Para la Selección Argentina, el nombre de Vincic remite a un recuerdo amargo: fue el árbitro del debut en Qatar 2022, donde el equipo cayó 2 a 1 frente a Arabia Saudita. Aquel encuentro quedó marcado por la gran cantidad de posiciones adelantadas sancionadas al conjunto nacional, validadas por la tecnología semiautomática. Pese al resultado, su desempeño técnico no recibió cuestionamientos reglamentarios relevantes.

El historial con España presenta un escenario opuesto. La selección europea permanece invicta bajo su conducción, acumulando tres victorias y dos empates en cinco presentaciones internacionales. Entre sus actuaciones más destacadas con la Roja figura la semifinal de la Eurocopa 2024, en la que España venció a Francia por 2 a 1.

¿Cómo es el estilo arbitral de Vincic en tarjetas y estado físico? En el aspecto disciplinario, el esloveno mantiene un promedio cercano a las cuatro tarjetas amarillas por partido. Su lenguaje corporal es sobrio y de escasa gesticulación, priorizando las advertencias verbales antes de recurrir a las sanciones. No obstante, si percibe que el clima emocional del juego se eleva, incrementa rápidamente su intervención para recuperar la autoridad.