Ante Unión de Villa Krause, FADEP intentará dar vuelta la historia y seguir con vida

El Cóndor enfrenta al Azul de San Juan por la vuelta de las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.

Llegó el momento deseado para FADEP, que hace años busca de forma constante el ascenso de categoría en el Torneo Regional Federal Amateur. Este sábado desde las 18 horas en Russell, juega la vuelta de las semifinales de la Región Cuyo ante Unión de Villa Krause.

La cuenta es simple. Al Cóndor sólo le sirve ganar para continuar en carrera en el cuarto escalón del fútbol nacional. La derrota en el encuentro de ida lo dejó sin chances de poder especular, por lo que tendrá que salir a buscar el triunfo para no quedar en el camino. Si gana por la mínima, irá a penales. Mientras tanto, si vence por diferencia de 2 o más goles, clasificará a la final.

FADEP y una chance de oro para el ascenso: image Desde lo deportivo, el Rojinegro confía en la fuerte localía que posee, donde no perdió a lo largo de todo el torneo. Además, cuenta con un plantel de mucha jerarquía para el Regional, incluyendo al goleador del certamen (Gonzalo Klusener, con 15 tantos) y a varios referentes ya históricos del club (como Pablo Dellarole). Lo malo es la situación de Matías Persia, autor del gol en San Juan, que salió lesionado y quedó en duda.

Unión, por su parte, es un duro contendiente de la categoría y cimenta sus ilusiones en el temido delantero Luciano Riveros. El nueve anotó los dos tantos para la victoria en el duelo de ida, y viene siendo de lo más destacado del Azul de Rawson.

FADEP sacó una gran ventaja ante Eugenio Bustos FADEP quiere continuar peleando en el Torneo Regional Federal Amateur @phkily_lrr El duelo de vuelta entre ambos conjuntos se disputará este sábado desde las 18 horas en Russell. Contará con el arbitraje de Marcos Liuzzi de la Liga de Ayacucho, asistido por Gonzalo López, Juan Alberto Giardini y Roberto Acevedo.