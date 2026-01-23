23 de enero de 2026 - 20:02

Ante Unión de Villa Krause, FADEP intentará dar vuelta la historia y seguir con vida

El Cóndor enfrenta al Azul de San Juan por la vuelta de las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Llegó el momento deseado para FADEP, que hace años busca de forma constante el ascenso de categoría en el Torneo Regional Federal Amateur. Este sábado desde las 18 horas en Russell, juega la vuelta de las semifinales de la Región Cuyo ante Unión de Villa Krause.

Por Emanuel Cenci
Los Azules se imponen en el partido de ida a los mendocinos con el gol de Luchi Riveros. 

Por Redacción Deportes

La cuenta es simple. Al Cóndor sólo le sirve ganar para continuar en carrera en el cuarto escalón del fútbol nacional. La derrota en el encuentro de ida lo dejó sin chances de poder especular, por lo que tendrá que salir a buscar el triunfo para no quedar en el camino. Si gana por la mínima, irá a penales. Mientras tanto, si vence por diferencia de 2 o más goles, clasificará a la final.

Unión, por su parte, es un duro contendiente de la categoría y cimenta sus ilusiones en el temido delantero Luciano Riveros. El nueve anotó los dos tantos para la victoria en el duelo de ida, y viene siendo de lo más destacado del Azul de Rawson.

El duelo de vuelta entre ambos conjuntos se disputará este sábado desde las 18 horas en Russell. Contará con el arbitraje de Marcos Liuzzi de la Liga de Ayacucho, asistido por Gonzalo López, Juan Alberto Giardini y Roberto Acevedo.

Por Emanuel Cenci
Por Sergio Faria
Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes