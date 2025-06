Alpine sigue en llamas y Flavio Briatore no ocultó su inconformidad: "Estoy frustrado"

El italiano, además, se mostró motivado por lo que viene y destacó la importancia de sumar puntos para no quedar relegados en el campeonato. Mientras tanto, Alpine continúa sin encontrar reemplazante fijo para Oliver Oakes, el ex jefe de equipo, y Briatore ya recibió negativas de dos pesos pesados del paddock: Christian Horner (Red Bull) y Steve Nielsen (ex FIA).