Alemania da vuelta el partido y gana a Costa de Marfil

En uno de los partidos correspondientes al Grupo E, la selección de Alemania venció a su similar de Costa de Marfil por 2 a 1. Los tantos de los blancos fueron convertidos por Deniz Undav. Había abierto el marcador Franck Kessié. Los europeos sellaron su pase a la próxima fase.

Entretenido fue el primer tiempo, que sostuvieron alemanes y marfileños. Antes de los dos minutos de juego en la primera llegada a fondo de los europeos a través de Harvertz, pero falló.

Alemania arrasó en el inicio del Mundial 2026 y derrotó por 7-1 a Curazo. Ahora, se medirá con Costa de Marfil.

En la réplica Dialló por izquierda protagonizó la primera llegada peligrosa del elenco africano, luego al minuto su compañero Dialló hizo trabajar a la zaga de los alemanes.

Por momentos el partido fue parejo, los africanos jugaron de igual a igual a los europeos.

Cuando se juntaban por la zona izquierda Diomandé y Bonny complicaron a la retaguardia de los alemanes..

A los 10’ en una de las más claras del lenco blanco, Kimmich le puso con un guante una pelota aérea, que Havertz aprovechó, pero que el arquero Fofaná neutralizó el mal en el momento justo.

En la réplica Singó disparó un bombazo, que pegó en la espalda de Brown y asi se salvó Alemania de nuevo.

Diomandé por izquierda complicaba mucho a la última línea de la Manchaff.

En una de las jugadas más claras de los europeos Pavlovic habilitó a Misiala y el “Diez” de los albos disparó al palo izquierdo del golero africano y la esfera se fue apenas desviada.

Alemania intentaba por izquierda con Brown Pavlovic y Nmecha y sané, pero si bien generaron peligro, los africanos estuvieron muy sólidos para repeler el peligro en general y su arquero Fofaná en particular.

Hasta que por fin apareció el gol que a estas alturas merecía Costa de Marfil y fue Franck Kessié quien quebró el cero a cero.

Luego del gol, Alemania tuvo que sufrir que su rival de turno se agigantara. Los africanos buscaron por todos lados el segundo tanto. El arquero germano le tapó un misil a Bonny. Minutos más tarde, Dialló dudó y se perdió otra oportunidad para los africanos.

Costa de Marfil, por lo realizado en el primer tiempo debió irse con un gol más a favor y esto le pesaría para sus pretensiones.

En el complemento, Costa de Marfil salió con todo a buscar el gol necesario, para cerrar una actuación brillante.

Kessie y Oulán tuvieron dos oportunidades, que no supieron aprovechar.

Después, el lenco europeo empezó nuevamente a tener los hilos del partido, pero se encontró con una muralla naranja difícil de atravesar.

Al igual que el primer tiempo, Dialló siguió complicando por su sector.

Hasta que cerca de los 20 minutos, el DT de Alemania movió el banco, esta apuesta la supo aprovechar porque ingresó Deniz Undav, que sería pieza clave en la remontada del lenco teutón, porque cuando el partido llegaba a su epílogo en cinco minutos metió dos goles de otro partido, le dio la victoria a los alemanes, que pasaron a la próxima fase.

Costa de Marfil pecó en no concretar una de sus cinco llegadas claras, que tuvo frente al arco defendido por Neuer.

Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas