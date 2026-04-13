Al mejor estilo Carlos Parreira, Queiroz dirigirá a Ghana en su quinto mundial

El profesor Carlos Queiroz dirigirá a la selección de Ghana en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y será el segundo entrenador de la historia con presencia en cinco mundiales, igualando al serbio Bora Milutinovic y quedando uno por debajo del que lidera ese ranking con seis mundiales dirigidos: Carlos Alberto Parreira.

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De esta manera, Queiroz estará presente por quinta vez consecutiva como seleccionador en una Copa del mundo, orientando tres veces a Irán y una vez a Portugal.

Dirigió a Portugal en Sudáfrica 2010; a Irán en Brasil 2014, en Rusia 2018 y en Qatar 2022.

Queiroz , de 73 años, terminó el pasado mes de marzo su labor en la Federación de Fútbol de Omán cuando rescindió de mutuo acuerdo.

Al "grupo de la muerte". Queiroz dirigirá a Ghana en el Grupo L del Mundial junto a un histórico como Inglaterra, otro que siempre está cerca como Croacia y Panamá.

Balance acumulado en sus cuatro participaciones

En esos cuatro Mundiales previos, Queiroz contabiliza 13 partidos dirigidos en el torneo, con el siguiente registro: 3 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

El único que ya logró cinco Mundiales consecutivos

La referencia histórica es el serbio Milutinovic, quien fue el único entrenador en disputar cinco Copas del Mundo seguidas. Lo hizo llevando las esperanzas de tres selecciones diferentes, representando a tres continentes.

Comenzó en 1986 con México; en 1990 dirigió a Costa Rica; en 1994 estuvo al frente de Estados Unidos, lo que significó que, en esa edición, entrenó a un equipo en su propio país; luego pasó al banquillo de Nigeria en 1998 y cerró su racha con China en 2002.

Durante su recorrido mundialista, Milutinovic jugó un total de 20 partidos como entrenador: 8 triunfos, 3 empates y 9 derrotas.

Parreira tiene seis participaciones pero no seguidas

El brasileño Carlos Alberto Parreira ostenta el registro de seis apariciones en Mundiales como entrenador. Sin embargo, esas seis no fueron en forma consecutiva.

Dirigió a Kuwait en 1982. Después inició una racha de tres participaciones con los Emiratos Árabes Unidos en 1990, luego con Brasil en 1994 (año en el que ganó el título) y con Arabia Saudita en 1998.

Se ausentó del Mundial de 2002, pero regresó con Brasil en 2006 y finalmente, concluyó su historial con Sudáfrica en 2010, en condición de local.