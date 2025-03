Agustín Pinti: "Sueño con volver a la Selección Argentina y competir en el Sudamericano"

“Toda mi carrera es súper importante, tanto lo bueno como lo malo, me marcó para convertirme en el atleta que soy hoy. No puedo dejar nada de lado, todo te deja huellas, todo te enseña. Y siempre se puede mejorar”, con esta reflexión, arrancó el encuentro con Agustín Pinti.

-¿Qué objetivo personales te planteaste para la temporada 2025?

- Los objetivos planteados para esta temporada pasan por tener un año netamente competitivo. Arrancó bastante bien. Quiero clasificar al Sudamericano de Mayores y otro punto importante es tratar de no tener lesiones.

-¿Cuándo nació tu pasión por el atletismo. ¿Cómo fueron tus inicios en este deporte?

-Mi pasión por el atletismo nació de la mano del quién es hoy mi entrenadora, Paola Ábrego Federicci, fue la que motivó a seguir y ahí se me despertó la pasión por esta disciplina. Me enfoqué directamente en este deporte. Con respecto a mis inicios, fue durante mi cursado en la escuela secundaria que arranqué con la actividad. Amigos y compañeros, pudieron clasificar en los Juegos Evita y yo siempre me quedaba en la etapa Eliminatoria. Por lo tanto, tuve que ver muchas veces que amigos míos viajaban y yo me quedaba en Mendoza. Y esa situación fue un impulso. Ahí nació el atleta que soy hoy en día.

Entre lo que falta en Mendoza, y su rutina diaria:

-¿Cómo es una semana normal en tu vida? Entrenamientos, estudios, trabajos…

-Durante la etapa de pretemporada arranqué a entrenar a las 5.30 de la mañana, tres días de doble turno. Luego, me iba a trabajar. Salía de ese trabajo e ingresaba a otro. Ahora, empecé a estudiar de nuevo. Durante los fines de semana, me dedico a descansar. No suelo salir a bailar. Mis fines de semana son totalmente de descanso.

-Desde tu experiencia y análisis, cómo observas el atletismo en la provincia de Mendoza. ¿Qué falta?

-El atletismo a nivel Mendoza ha decaído bastante. Cuando era categoría Sub18 una competencia en la pista provincial de Atletismo, convocaba a muchísima gente. Hoy, todo cambió. No hay atletas. Es obvio, que no se le da visibilidad al atletismo. Falta más información. Los torneos no tienen difusión, no aparecen en los medios de comunicación. Todos los torneos nuestros son gratuitos, pero no va nadie, porque no nos conoce. No sabe, no se entera.

Volver a la Selección Argentina, su principal objetivo:

image.png La Selección Argentina, el sueño de cualquier deportista

-¿Cuáles son tus próximos desafíos?

-El Sudamericano de Mayores. A fines del mes de marzo, tengo el certamen Nacional en Concepción del Uruguay. Buscaremos salir campeón Nacional para volver a integrar el equipo argentino en el Sudamericano. En caso de no salir campeón, la idea es correr muy fuerte para meterme en el equipo nuevamente.

-¿Qué te dio este deporte en tu vida?

- En la vida principalmente valores, aprendí y acepté que hay veces que no van a salir las cosas, pero hay que seguir intentándolo. Con sacrificio, muchas veces las cosas se logran, otras veces no. Y hay que saber entenderlo. Ser fuerte de cabeza, ser humilde, a veces estarás arriba en la cima de la montaña y otras veces, estarás abajo. Uno siempre tiene que ser buena gente. Y otro plus que me dio el atletismo es que gané muchísimos amigos. Conocí grandes personas, médicos y nutricionistas. Muchos profesionales que me he ido cruzando en mi carrera deportiva.

-¿El momento más importante de tu carrera?

-Mi primer año cuando empecé a entrenar con Paola, mi actual entrenadora, me consagré campeón Binacional en las pruebas de 400, 400 con vallas y la posta 4x100. Sin dudas, fue el puntapié inicial. También un momento importante es cuando salí campeón Nacional de los Juegos Evitas y campeón Nacional a nivel Mayores. Este último torneo, fue en el 2021 postpandemia. Muy emotivo, por lo que habíamos vivido como sociedad, tanto tiempo encerrado. Mi primer Sudamericano de Mayores y en el 2023, el Panamericano Junior en Cali, hicimos podio en posta. Un sentimiento único.