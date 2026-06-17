Acusaron a un relator argentino de decir "senegral", se armó revuelo internacional pero era IA

El relator argentino Nicolás Haase salió a desmentir una versión viral que lo acusaba de haber dicho “Senegral” durante una transmisión deportiva y denunció que el audio que circula en redes sociales fue manipulado digitalmente.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial, el periodista expresó su malestar por la situación y aseguró que la frase que se le atribuye nunca fue pronunciada durante la cobertura de los partidos entre Francia-Senegal y Argentina-Argelia.

“Después de una hermosa jornada de trabajo relatando Francia-Senegal y Argentina-Argelia, me encuentro con una situación que me entristece”, comenzó el comunicado difundido en redes.

Según explicó Haase, en las últimas horas comenzó a circular un video alterado en el que aparentemente se lo escucha decir una expresión ofensiva, aunque sostuvo que se trata de una manipulación deliberada del material original.

“En las últimas horas, comenzó a circular un audio/video manipulado digitalmente en el que se me hace decir algo que jamás dije. No se trata de una frase sacada de contexto, sino de una alteración deliberada del contenido original”, afirmó.

Después de una hermosa jornada de trabajo relatando Francia-Senegal y Argentina-Argelia, me encuentro con una situación que me entristece. En las últimas horas comenzó a circular un audio/video manipulado digitalmente en el que se me hace decir algo que jamás dije. No se trata…

Ante la repercusión que tomó el caso, el relator invitó a quienes tengan dudas a revisar la transmisión completa para comprobar lo ocurrido.

“Invito a quienes tengan dudas a escuchar la transmisión completa y original, que hoy está al alcance de todos”, señaló.

Además, el periodista remarcó su postura contra cualquier tipo de discriminación y destacó que siempre se manejó con respeto tanto dentro como fuera de su actividad profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mis2centavos/status/2067250318841176168&partner=&hide_thread=false Acá están el video manipulado por @laderechadiario y el original de @DSports.



Fake news difundidas usando nuestros impuestos. pic.twitter.com/dY1VcAAW87 — Javier Smaldone (@mis2centavos) June 17, 2026

“Quienes me conocen saben que siempre me he manejado con respeto dentro y fuera de mi trabajo. Estoy absolutamente en contra del racismo, la discriminación y cualquier forma de agresión o violencia verbal”, sostuvo.

Haase también advirtió sobre la velocidad con la que se difunden contenidos falsos en redes sociales y pidió verificar la información antes de compartirla.

“La mentira puede viralizarse rápido. La verdad sigue estando en el audio original. Gracias a todos los que se toman el tiempo de verificar la información antes de compartirla”, concluyó.

La aclaración llegó luego de que el supuesto audio se multiplicara en distintas plataformas y generara comentarios y cuestionamientos en redes sociales.

Con su descargo, el relator buscó despejar cualquier duda sobre lo ocurrido y reafirmó que nunca pronunció la palabra que se le atribuye, al tiempo que denunció una manipulación digital del contenido original de la transmisión.