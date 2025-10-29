A un año de su debut en Deportivo Riestra, Spreen recordó una jugada que preparó: "Si la bajaba era prime

A un año de uno del vergonzoso debut del streamer ante Vélez, Iván Buhajeruk rememoró una maniobra que tenía planeada y que no pudo hacer.

El 11 de noviembre de 2024 quedó grabado como uno de los días más insólitos en la historia reciente del fútbol argentino. En la fecha 22 de la Liga Profesional, Deportivo Riestra sorprendió al incluir como titular al streamer Iván “Spreen” Buhajeruk, un creador de contenido con millones de seguidores, pero sin experiencia profesional en el deporte.

Lo que siguió fue un episodio que rápidamente se volvió viral: Spreen jugó menos de un minuto, no tocó la pelota y fue reemplazado inmediatamente, generando críticas generalizadas por parte de jugadores, hinchas y entrenadores. Lo que parecía una acción de marketing terminó siendo visto como una falta de respeto hacia el fútbol profesional.

Deportivo Riestra pagará una multa tras el debut de Spreen Deportivo Riestra pagará una multa tras el debut de Spreen "Estaba planificado": el guion secreto del debut de Spreen A casi un año de aquel momento, el propio streamer decidió romper el silencio y contar cuál era el plan que habían preparado para su breve participación: “Estaba planificado que en la primera jugada salía del partido”, reveló Spreen en plena transmisión junto a Manuel y Bauletti, otros creadores de contenido.

Según relató, todo dependía de quién tuviera el saque inicial. “Si sacaba Riestra del medio, yo la tenía que pasar y correr para la línea del córner, la que elija yo. Me la iban a tirar y me dijeron: ‘Hacé lo que quieras, aguantala’”, contó. Aquella breve secuencia, según su versión, era el único movimiento que se había practicado en la previa al encuentro y que al final no se realizó, debido a que Vélez se quedó con el saque.

Embed - SPREEN HABLA DE SU DEBUT EN PRIMERA CON RIESTRA #kick #shortsvideo #mernuel #bauleti #spreen #fyp La contundente sanción de AFA El año pasado, tras el polémico debut del streamer Spreen (Iván Buhajeruk) en el partido entre Deportivo Riestra y Vélez, la AFA decidió sancionar al club de Villa Soldati por considerar que el ingreso del influencer violaba el reglamento profesional.