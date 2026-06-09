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A pesar del diluvio, la Selección Argentina enfrentará a Islandia

El elenco Albiceleste enfrenta a los Vikingos en Auburn, en un choque preparativo de cara a la Copa del Mundo.

La Selección Argentina juega a pesar del diluvio
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Con el amistoso ante Islandia, la Selección Argentina comienza a culminar con su proceso de preparación de cara al inicio del Mundial 2026. Se juega en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, donde cayó una gran tormenta durante todo el día.

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El partido se juega sin problemas

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El campo de juego drenó correctamente después de que pare la lluvia torrencial, y el encuentro no corre riesgo de suspensión

Probables formaciones de la Selección Argentina - Islandia:

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustìn Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Datos del partido:

Estadio: Jordan-Hare Stadium

Árbitro: Rosendo Mendoza

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