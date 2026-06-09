A pesar del diluvio, la Selección Argentina enfrentará a Islandia

Con el amistoso ante Islandia, la Selección Argentina comienza a culminar con su proceso de preparación de cara al inicio del Mundial 2026. Se juega en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, donde cayó una gran tormenta durante todo el día.
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09-06-2026 19:38
El partido se juega sin problemas
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ASÍ SECAN EL CAMPO DE JUEGO EN ALABAMA
La lluvia paró y, entre los secadores y esa máquina súper especial, el horario del partido no sufriría modificaciones. A las 22 de Argentina, el último amistoso antes del Mundial ante Islandia, por TyC Sports. pic.twitter.com/gl8VrQxwwq