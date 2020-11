Wanda Nara es una de las personalidades del mundo de la farándula que más declaraciones controvertidas hace tanto en medios como en sus redes sociales. Y en las últimas horas, una confesión íntima sobre las cirugías estéticas la dejó más expuesta que nunca.

En sus historias, la mujer de Mauro Icardi abrió el espacio de preguntas y una de sus seguidoras le consultó si se había operado la cola o las lolas y ella respondió: “No, ni mi cara. Me da risa que me vean con un filtro de Instagram y digan que me operé... Si supieran que veo una aguja y me baja la presión”.

Internet

Su declaración sorprendió a todos porque Wanda luce muy diferente a cuando recién aterrizó al mundo mediático. Y por ello, la producción de “Los ángeles de la mañana” recurrieron al cirujano Cristian Pérez Latorre para que echara luz al asunto.

Internet

En función a sus conocimientos profesionales, él analizó y dijo al aire cuáles han sido los retoques estéticos que se ha hecho Nara. "Se hizo los labios, la nariz, los pómulos… Obviamente se ve al comparar las fotos”, dijo el cirujano de los famosos.

Internet

“Es obvio que ella fue mejorando. Si uno la compara con su hermana Zaira puedo decir que ella sí no tiene (nada hecho), porque tiene una belleza natural nata”, concluyó Pérez Latorre.