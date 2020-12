Wanda Nara compartió en las redes su curiosa y “peluda” obsesión

Muchos fanáticos pueden pensar que Wanda Nara es una compradora compulsiva que no piensa en sus gastos a la hora de llenar su vestidor con marcas internacionales.

Instalada en la capital de la moda, la esposa de Mauro Icardi ha sido criticada varias veces por algunas de sus prendas y sus inimaginable precio en el mercado.

Wanda Nara en redes

Con 34 años recién cumplidos y de regreso de un corto viaje a Argentina a ver a sus familiares y amigos, la rubia festejó su cumpleaños de la manera menos pensada.

Wanda Nara en redes

En lugar de copas con espumante, fiesta y música, Wanda prefirió una celebración con sus hijos rodeados de globos y de osos de peluches. Los juguetes, de todos los tamaños existentes, crearon una postal gigante en la que la familia posó y jugó durante toda la celebración.

Wanda Nara en redes

“Mi cumple Feliz 🎂 🐻 🐻 🐻 🐻 🐻 Merci @dreamscometrueparis Increíble Sorpresa”, escribió Wanda y el posteo alcanzó los 97 “likes”. Un día antes, la hermana de Zaira escribió reflexiva: “Cumplir años me hace mirar a mi alrededor y hacer sin querer un balance de mis años cumplidos .. no puedo ser más bendecida con mi gran familia con siendo tan joven crecer 5 maravillosos hijos que hoy no veían la hora de abrazarme ,quienes hace una semana esconden sus cartas de amor esperando mi cumpleaños más ansiosos que nadie .. a mi esposo que puso en mis manos tantas cosas por que sabe que siempre seré capas de dar mi vida por todos ellos .. a mi familia en Argentina que tanto extraño y a la cantidad de amigos tan únicos y valiosos que son parte de mi familia y que están repartidos por todos los lugares donde viví y que siempre siento tan cerca ❤️ soy afortunada por tenerlos a todos ustedes Gracias 😍 por tanto amor incondicional”.