Video: Yanina Latorre rompió en llanto al escuchar a su hija hablar sobre la relación que tiene con su padre

La hija de Yanina y Diego, Lola Latorre, estuvo presente este sábado en PH, programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe. En un momento de la noche, la modelo habló sobre la relación con su padre y la dura situación que debió atravesar su familia luego de que se hiciera público que el ex futbolista había tenido una aventura extramatrimonial.

Entre lagrimas relató: “No fue un enojo, me sentí traicionada como hija. Mi papá siempre fue un ídolo para mí y fue lo peor que me pudo haber pasado. Hoy en día me cuesta mucho la relación con mi papá, no tengo una buena relación, pero intento cada día superarlo”.

Y agregó: “Sigue siendo mi papá, a pesar de todo lo que pasó. Yo lo amo, pero esto me rompió el corazón. Hoy en día sigo frustrada, enojada, lo miro y digo ‘no’. Creo que es bueno dar segundas oportunidades, pero me cuesta”, contó Lola Latorre, quien habló también de la fuerza de Yanina para superar estas situaciones. “Mi mamá es súper guerrera. Me enseñó a ser fuerte y estas cosas no hay que normalizarlas, pero pasan...”

A raíz de esto, la panelista de LAM se quebró frente a cámara al escuchar y ver la confesión de su hija. “No tengo mucho más para decir. Estoy orgullosa de la persona que crié y que estoy criando. Lola tiene un carácter muy particular. Yo soy muy conservadora a pesar de lo que ven. Dije por ejemplo que no me iba a volver a casa. Eso me lo inculcó mi mamá y se ve que se lo traspasé a mi hija sin darme cuenta”, se sinceró.

Y continúo: “Acá no estamos hablando de un cuerno, ni de una infidelidad. Fue el drama, la manera, lo público. Hay formas y formas”.

Luego contó cómo es la relación entre ella y el ex futbolista. “El programa lo vimos separados. A Diego lo angustia la situación. Es un proceso que le cuesta un montón. Yo lo defendí como una leona siempre pero en esto no lo voy a ayudar. Lo único que no le perdoné ni le voy a perdonar es que Lola diga ‘mi papá me rompió el corazón’”. Sin embargo, después aclaró que “en casa ellos se llevan dentro de todo bien”.