Vicky Xipolitakis confirmó que sus ovarios dejaron de funcionar por el estrés causado por su ex marido

No son buenos días para Victoria Xipolitakis quien aún continúa en la lucha legal con su ex marido Javier Naselli en reclamo por lo que le corresponde para la crianza del hijo que tienen en común Salvador Uriel.

La mala relación entre la modelo y el empresario generaron un conflicto creciente y pocas probabilidades de arreglos de común acuerdo.

Redes de Vicky Xipolitakis

En un intento desesperado por recibir lo que le corresponde, la ex participante de “MasterChef Celebrity” (Telefé), le escribió una carta al juez que lleva la causa de su divorcio y lo puso al tanto de una situación preocupante para la rubia.

“Sr juez, le quiero hablar de persona a persona, porque usted aparte de ser la ley es humano y tiene corazón como yo. Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegue a mi hijo, lo logré, siempre con una sonrisa y mucho amor, pero por adentro sufro y acá están los resultados”, comenzó manifestando la griega en una carta publicada por el portal Primicias Ya.

Luego agregó: “Pensé que no me iba a pasar porque me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro. Hoy me enteré de esta triste y shockeante noticia, que mis ovarios dejaron de funcionar y tampoco producen más óvulos por el estrés que vengo acumulando (tragando angustias e injusticias)”, relató.

“Ven muy difícil la posibilidad de poder volver a tener hijos (con todo lo que amo a los nenes y deseaba formar la familia feliz que tanto soñaba), y tendría que tomar medicamento de reemplazo hormonal hasta los 51 años, le quiero escribir todo en este mail porque para mí la salud es el límite, y quede escrita mi lucha en el Poder Judicial argentino, porque justicia hasta el momento con nosotros no hubo”, finalizó la mediática.