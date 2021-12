Una participante de “Masterchef Celebrity 3″ liquidó a Damián Betular: “Es el que menos colabora”

En la gala de este martes en “Masterchef Celebrity 3″ los participantes buscan clasificar para el miércoles, por lo que se someten a altos índices de presión para lograr la perfección en sus platos. Una de las que se toman cada gala como si fuera la última es Mica Viciconte, quien tuvo duras palabras para el chef, Damián Betular.

La participante ganó la medalla de plata de esta semana con una receta inspirada en su abuela. (Instagram).

La influencer obtuvo un beneficio que consistía en contar con la ayuda de los tres jurados al momento de elaborar su plato. Es por ello que a su isla se acercaron Germán Martitegui, Donato de Santis y Betular para asistirla, pero para su sorpresa solo recibió consejos de los dos primeros y no encontró el apoyo esperado por parte del pastelero.

“Hay alguien acá que no habla, que no emite voz”, comentó ella, indignada. Luego de unos segundos Damián le dijo: “Te quedan 10 segundos con nosotros”, a lo que Mica respondió: “No me aportaste nada. Los 3 me tenían que aportar. Estás re malo. ¿Te diste cuenta, no?”. “Es que me parecía que sino íbamos a hacer mucho lío”, se justificó el cocinero antes de realizar la cuenta regresiva. “Ay, Damián, ¿te digo la verdad? Me cae mal. No era así. Mi beneficio no fue completo. Los tres me deberían dar indicaciones”, expresó Viciconte frente a cámara.

Pasado este trajín, llegó el momento de la devolución y allí la novia de Fabián Cubero se llevó muchos elogios. “El sabor de este plato es espectacular, aunque no me quieras”, expresó el pastelero quien aprovechó para chicanearla, a lo que Viciconte no se quedó callada y le explicó a Santiago del Moro: “Yo lo quiero pero es el que menos ayuda”.

“Yo lo tenía como más copado pero es el que menos colabora”, apuntó la modelo sobre su su parecer para con el juez de la competencia. Por último, Betular confrontó de manera tajante los dichos de la participante: “Mi trabajo no es ayudar”.