Totalmente desnudo, Christian Sancho impactó en una nueva campaña publicitaria

Además de buen actor Christian Sancho se destaca por ser uno de los modelos argentinos más exitosos por su entrenado cuerpo y su predisposición para osadas campañas fotográficas.

Popular en las redes sociales, el influencer compartió con sus más de 142 mil seguidores una foto del recuerdo que él mismo calificó de “leyenda”. Parado de frente en calzoncillos, con la remera levantada dejando ver sus abdominales y abrazado desde atrás por una mujer Sancho escribió: “✨SOS LEYENDA✨Nada mejor que este jueves de #tbt para dejarles a todxs, aquella postal que hace más de 20 años fue la posibilidad de quedar en el inconsciente de muchos argentinos, por aquella publicidad de ropa interior”, comenzó diciendo el actor.

Luego agregó: “Hace poco tiempo, un muy joven periodista, arranco su entrevista por la última obra de teatro que hicimos en la calle Corrientes diciéndome, QUE SE SIENTE SER UNA LEYENDA 🤣… me di cuenta que él no hablaba de mi edad ni de mi condición física, hablaba de la imagen con la que él se había criado desde muy chico, inevitablemente lo segundo que me dijo, sos el ídolo de mi mamá y de mi abuela...jaja...ellas me hablaron mucho de vos y de tus publicidades a fines de los 90s…Ese día entendí, que uno de los personajes más exitosos que construimos en esta vida, fue el del afiche de calzoncillos, le ganó al de Botineras, al de los Únicos, al de Dulce Amor, al de ONCE, a todos aquellos que desde la actuación y la pantalla no le pudieron ganar”, dijo Sancho.

Ahora y en la misma línea Christian compartió, 20 años después, algunas nuevas fotos en donde aparece en ropa interior y también desnudo junto con mensajes de superación, vida sana, perseverancia y amor propio.

Pero Sancho no sólo muestra su cuerpo desnudo, el modelo también luce prendas urbanas que lucen muy bien y por su simpatía y popularidad se convirtió en embajador de varias marcas nacionales.