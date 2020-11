Christian Sancho supo desde el anuncio del desafío de MasterChef Celebrity cuál sería su preparación ideal para la “milanesa reversionada”. El modelo se encuentra reemplazando a Vicky Xipolitakis, pero se ha manejado con bastante desenvoltura en su primera semana. Apenas los jurados dieron el anuncio, el joven decidió rememorar su pasado y prepara la comida que lo salvó del hambre por la década del ’90, cuando recién llegaba a Buenos Aires y no tenía nada encima: “Voy a preparar la primera comida que probé cuando llegue Buenos Aires: el sándwich de milanesa comprado en Retiro. En aquel momento no tenía un mango”.

“Creo que le tengo que hacer un homenaje a los orígenes, al desarraigo y a todo eso que me trajo cuando tenía mucha hambre”, contó Sancho sobre su preparación. Para darle un toque especial, incluyo la palta, ingrediente que conoció unos años después en México.

Ya llegado el momento de la deliberación de Donato De Santis, Damián Betular y Dolli Irigoyen, en reemplazo Germán Martitegui, el modelo comenzó a dudar de su decisión de su Sanguchazo. “La sensación de caminar hacia ese gran jurado es indescriptible. Siento que cuando uno lo hace con esfuerzo y con amor, por lo menos un buen resultado va a tener”.

Pero antes de desesperarse, dio la explicación y el sentido emotivo de su plato: “A veces pasa que uno, cuando llega del interior, viene sin un mango. Y comer, cuesta. Yo soy un agradecido de tener la posibilidad, hoy, de comer lo que quiero”, comenzó diciendo mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. “Y siento que lo mejor que podía hacer, como dijo Dolli, era cocinar con el corazón. Así que me fui a mi abuela, a mi vieja y a ese sandwich que me comí en Retiro aquella vez”, terminó explicando el modelo sobre los recuerdos que le trajo el cocinar su milanesa.

Donato agradeció su anécdota, aunque no creyó que hubiera mucha innovación en su idea, con solo palta y cebolla como ingredientes sobresalientes. Dolli reconoció que la cocción del huevo era ideal, a lo que Sancho contestó: “Si hay alguien que ha sabido cocinar huevos toda su vida, ese soy yo. Me gustan para desayunarlos con una tostada a la mañana”. Pero sin embargo, le remarcó que el objetivo del día no había sido cumplido.

Llegado a Betular, la decisión del jurado comenzó a coincidir: el plato no había llegado a cumplir lo pedido en el día. A pesar de las lágrimas y la conmovedora historia, Christina tuvo que calzarse el delantal gris.