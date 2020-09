Susana Giménez regresó a Uruguay en un vuelo privado

En mayo, Susana Giménez tuvo un accidente doméstico en su chacra en La Mary, Punta del Este, y se afectó el codo. El 03 de septiembre se operó en Argentina para mejorar la articulación y en las últimas horas se supo que la diva regresó al país vecino.

Alejandro Druetto, el traumatólogo de confianza de la rubia confió que él prefería tener cerca a Su para revisar su posoperatorio aunque ella le pidió la aprobación para volver a su casa uruguaya. Y así sucedió el domingo por la tarde.

Se hicieron públicas imágenes de Giménez con un look canchero, sin yeso ni pañuelo para inmovilizar su brazo. Y en diálogo con la prensa, confió: “Me voy a la naturaleza. El brazo lo tengo bien. Me dolía mucho el yeso, así que me pusieron una codera, que me lo sostiene mejor. El doctor me recomendó la codera y unos calmantes”.

“En Uruguay voy a hacer fisioterapia, descansar, leer y estar con mis perros. Estoy feliz y tengo ganas de ir. Extrañaba a mis perros y ellos también a mí”, aclaró la diva de los teléfonos.

El vuelo que tomó Susana fue privado, luego de cumplir 14 días de aislamiento en su domicilio de Barrio Parque. Ella salió desde el aeropuerto de San Fernando.