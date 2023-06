Sol Pérez posó como una diosa con una bikini que casi ni se ve

Sol Pérez, reconocida modelo y ex “chica del clima”, nuevamente ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales con una graciosa historia que no pasó desapercibida por su contenido fogoso, al que nos tiene acostumbrados. En esta ocasión, la joven se comparó en cuanto a su posición con su adorable perra.

En la foto dividida en dos, en el lado izquierdo se puede apreciar a Sol luciendo una bikini que resalta su figura de manera impactante, con su cola totalmente metida dentro de la prenda, en un plano sumamente sexy. Posando de espaldas para la cámara, sus glúteos y piernas voluptuosos cautivan a sus seguidores.

En el lado derecho, se observa una tierna comparación con su bulldog francés negro, ambos con tonos rosados en su cuerpo, tanto Sol con su bikini como su perrita con su prenda. Con humor, Sol agregó la frase “claramente es hija mía” debido a la similitud en la imagen.

La modelo se comparó con su perrita.

La figura de Sol Pérez es sinónimo de sensualidad y dedicación al fitness. En esta ocasión, lució una bikini en tonos rosas y nudes que realzaban su parte trasera de manera espectacular.

La prenda se ajustaba perfectamente en su cola, resaltando sus curvas y dejando en evidencia su atractivo físico que enamora a sus seguidores. La fotografía captó en primer plano su voluptuosa retaguardia, siendo el centro de atención de la imagen.

Con más de 6.4 millones de seguidores, Sol Pérez ha sabido ganarse un lugar destacado en el mundo de las redes sociales. Su figura escultural y sus curvas han sido elogiadas por sus fans, quienes no pueden evitar quedarse fascinados ante la impactante imagen que comparte en cada publicación.

La elogiada figura de Sol Pérez

Su parte trasera, en particular, se ha convertido en uno de los aspectos más admirados de su físico, generando comentarios y halagos por su forma y volumen.

Los mejores outfits de Sol Pérez para Gran Hermano.

La modelo y periodista Sol Pérez continúa sorprendiendo a sus seguidores con su deslumbrante figura y su personalidad arrolladora. Con cada publicación, demuestra su dedicación al cuidado de su cuerpo y su pasión por el mundo fitness.

Su parte trasera se ha convertido en un ícono de belleza y sensualidad, dejando en claro por qué es una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo.

Seguí Leyendo