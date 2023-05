Sol Pérez beboteó frente al espejo en microbikini y desde Miami

Sol Pérez sigue dando que hablar en las redes sociales. La modelo y panelista decidió tomarse unas merecidas vacaciones junto a su pareja, Guido Mazzoni, y desde allí no para de compartir su sensualidad y belleza en Instagram.

En su última publicación, Sol se lució con un microbikini frente al espejo, dejando a todos sus seguidores sin aliento. La joven sabe que tiene una gran belleza y no duda en mostrarla a través de sus publicaciones.

La modelo dejó exhibido frente al espejo todas sus curvas. Todos sabemos las características que tienen los músculos de Sol, debido al entrenamiento que ella decide darle a su cuerpo. Pero a pesar de todo ello, sigue sorprendiendo y enamorando con cada una de sus fotos.

Esta vez, desde Miami, en sus primeras horas y ya posó en microbikini que a muchos kilómetros de distancia dejó a miles de argentinos viendo su historia y admirando su tonificada figura.

Sometida a un estricto entrenamiento diario, a dietas saludables y un alto ritmo de vida, Sol Pérez tiene muy claro sus objetivos en la vida y el cuidado físico es uno muy importante.

El motivo por el que Sol Pérez no usa el anillo que Guido Mazzoni le dio

A pesar de su gran felicidad con su pareja, Sol reveló que hace tiempo no usa el anillo de compromiso que le regaló Mazzoni debido a su intensa rutina de entrenamiento. “Me lo saqué porque entreno, levanto la barra, levanto constantemente peso y me lastima y se me va a romper”, explicó la modelo.

Sol y Guido tras la propuesta de casamiento.

Sol Pérez se casa con Guido Mazzoni.

Guido Mazzoni confesó que anotó en su teléfono el día que besó a Sol Pérez por primera vez.

Sol también habló sobre el valor del anillo y la preocupación de su pareja por mantenerlo en buen estado: “¡Guido gastó, realmente, demasiado dinero en ese anillo, por ende no lo quiero arruinar. No sé cómo voy a hacer con el anillo real de casamiento porque no hay forma… Prefiero tatuarme el dedo porque realmente no puedo tener un anillo porque se me pierde”.