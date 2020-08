¡Sin pelos en la lengua! Cecilia Roth fulminó a los que participaron de la marcha contra el Gobierno

En una entrevista con la revista Gente, la actriz Cecilia Roth manifestó su rechazo y cuestionó a quienes promovieron y acudieron a la marcha del 17A, que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en diferentes puntos del país

“Están más locos que una cabra. El nivel de suicidio colectivo que manejan es un horror a nivel sanitario y está pasando en todo el mundo”, expresó la intérprete sobre quienes cuestionan las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández.

En diálogo con la revista, la actriz recordó los dichos de Miguel Bosé, quien aseguró semanas atrás -provocando un escándalo en España- que “el virus no existe” y sostuvo: “Hoy dudo de que sea mi amigo”.

Luego, agregó: “Dijo que el virus no existe, que es una manera de controlar el miedo, que nos quieren poner un chip y que no hay que vacunarse. Parece una parodia de las que hace Verónica Llinás”.

En referencia a la marcha con reclamos que fueron desde el fin de la cuarentena hasta la oposición a la reforma judicial que impulsa el gobierno de Alberto Fernández, la actriz, de 64 años, analizó: “Los gobiernos populares y progresistas están siendo muy criticados en el mundo, más que nada por el avance de una derecha más dura”.

Y agregó: “Yo siempre fui demócrata, que todos tenemos que pensar lo que queremos, pero la marcha fue una irresponsabilidad sanitaria de quienes la provocaron, fue salir a contagiar y contagiarse. Si los mueve el odio, es muy triste. Me hizo acordar a la guerra civil española y los falangistas que promovían eso de ‘Viva la muerte’”.

Este jueves, Tomás Dente puso al aire en Nosotros a la Mañana un audio que le envió Roth, quien que acaba de estrenar Crímenes de familia en Netflix, donde profundizaba sobre la temática.

”En relación a la marcha anticuarentena, me pareció una irresponsabilidad sanitaria. Como demócrata y republicana, creo que la gente se puede expresar lo mismo caceroleando desde un balcón, durante 3 o 5 horas o el tiempo que quieran”, opinó Cecilia para el ciclo de El Trece que conduce el Pollo Álvarez.

“Esa cantidad de gente junta, algunos sin barbijo o cayendoseles, muy juntos. Por más que digan lo que quieran decir, que me parece absolutamente respetable lo que piense cada uno, pero me parece que hay una gran irresponsabilidad frente a los demás. Porque el contagio no sería solamente allí donde sucedió la marcha, sino que luego estarán con muchas más personas y pueden contagiar. Me parece mal pensado, desde un lugar poco generoso y solidario con las personas que nos estamos cuidando”, sentenció la artista.

Asimismo, destacó: “En esa marcha había muchas voces. Ante cualquiera de esas voces, absolutamente respetables, pienso que la expresión de desacuerdo tendría que haber sido otra, no juntarse”.

Cecilia Roth volvió a mencionar a Miguel Bosé, quien si bien se ha expresado contra la cuarentena y el uso del barbijo, trascendieron imágenes en las últimas horas donde se lo ve, justamente, utilizando un tapabocas. “Miguel no es un gran amigo, pero lo conozco hace mucho tiempo. Por eso me sorprendió su actitud de promover en España la marcha anticuarentena, en contra de la vacuna incluso, el no fue a la marcha, se quedó en su casa”, señaló sobre el cantante.

“Sería bueno que tomemos conciencia de que estamos atravesando por un momento de pandemia mundial. No estamos encarcelados”, reflexionó