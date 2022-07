Silvina Luna compartió en Instagram un video subido de tono casi sin ropa

Silvina Luna es de las mujeres más bellas de Argentina, y que incendia las redes sociales con cada una de sus publicaciones. La carrera de Silvina en los medios empezó en “Gran Hermano” allá por 2001, y desde ese año, lanzó su carrera como actriz, conductora y panelista.

Desde que salió de la casa, se destacó como actriz en teatro hasta hace cuatro años. Además, tuvo participaciones en Los Roldán y Casados con Hijos. También se la pudo ver en rol de conductora de algunos especiales de Gran Hermano y como panelista en un par de programas.

Silvina Luna enamora a sus fans de Instagram con sus curvas en primera plana

Hace poquito, Silvina Luna volvió de lleno a la escena mediática tras su paso por “El Hotel de los Famosos” donde tuvo un fugaz romance con Martín Salwe.

Por otro lado, en los últimos años, la modelo se volvió una influencer en redes sociales, por ejemplo en su Instagram, la siguen 1 millón 200 mil usuarios. En su cuenta, la ex GH publica todo tipo de contenido, pero el más aclamado por sus seguidores son sus adelantos de sus producciones en DivasPlay.

Silvina Luna, en Divas Play.

Esta app es de contenido para adultos, en la que Silvina sube fotos y videos sin censura. Luna siguió el camino de Florencia Peña, Adabel Guerrero, entre otras, que también incursionan en la plataforma.

En esta oportunidad, la modelo publicó un adelanto de una producción de la app para adultos, en la que aparece luciendo guantes de cuero y se ven planos que invitan a imaginar su parte delantera. Además, en un corte, se destaca la sensual figura de Silvina acostada.

La dura pelea entre Silvina Luna y Martín Salwe que no salió al aire en El Hotel de los Famosos

En el debate de El Hotel de los Famosos, mostraron un fuerte enfrentamiento entre Silvina Luna y Martín Salwe. Este conflicto ocurrió durante una visita de la modelo a sus excompañeros del reality.

“A mí me molestó algo que pasó en el repechaje”, afirmó Silvina en una charla que se llevó a cabo en el comedor del hotel. “Vos me acusaste a mí y a muchos de mis compañeros de que traíamos información de afuera, y vos me chamuyaste cuando ya estabas con Emily”, le reprochó a Salwe.

“Para mí, primero sos súper falso, decís una cosa y hacés otra por detrás de la gente. No parás de actuar, flaco. Yo no vine para esto. Yo te empecé a hablar bien, pero vos tenés un tonito que a mí me saca”, agregó, muy enojada.

A lo que Martín le contestó con tono irónico: “Bueno, entonces soy falso, mi vida es un show, soy mentiroso y ¿qué más?”. Luna le contestó: “Te gusta más la cámara que el dulce de leche”. Muy enojado, Salwe le dijo: “Vos siempre vas a ganar esta discusión. Así que tranqui que yo sé cómo va a ser la repercusión afuera, lo que van a decir y opinar... Te vas a arrepentir de todo esto”.

Ella contestó para cerrar: “Eso te lo ganaste vos solito, mi amor, con tus actitudes acá adentro. No puedo creer que todavía estés acá. No me voy a arrepentir”.