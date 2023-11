Silvina Escudero se sumó a la moda del vestido con aberturas por todos lados

Silvina Escudero sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotos en las que exhibía un deslumbrante vestido fucsia con múltiples aberturas, un look que no dejaba lugar a la imaginación y revelaba que no llevaba ropa interior.

La artista acompañó estas provocadoras imágenes con un mensaje cargado de gratitud, en el que expresó: “Con este facha look terminó, ya el viernes pasado, ‘Bien de mañana’”.

Silvina Escudero

Silvina Escudero

“Al término del mismo viaje a Uruguay al cumple de mi hermana y después me llevo puesta la semana y no tuve tiempo de postear”, agregó.

Silvina también quiso destacar la positiva experiencia que vivió durante el programa que recién concluyó: “El equipo súper buena onda, Doman, un genio y la producción, con la que ya he laburado durante añares, espectacular”.

Silvina Escudero

Silvina Escudero

“Así que este posteo es para agradecer y destacar lo lindo que fue trabajar con todos. Ahora esperando el próximo programa…ya veremos. Solo sé que se vienen cosas fabulosas”, concluyó.

El emotivo mensaje dejó entrever que aunque el programa haya llegado a su fin, Silvina está ansiosa por lo que depara el futuro en su carrera.

Silvina Escudero: el paso a paso en su carrera

Silvina Escudero inició su carrera en el mundo del espectáculo argentino a través de la actuación. Uno de sus primeros papeles destacados fue en “Una familia de locos”, un programa de televisión que gozó de un gran éxito y se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia en todo el país.

No obstante, el gran salto a la fama de Silvina llegó con su participación en “Bailando por un sueño”. En este programa, la bailarina brilló como una de las estrellas más polémicas, sensuales y entretenidas, ganando aún más seguidores y consolidando su posición en el mundo del espectáculo argentino.

En esta oportunidad, su osado atuendo y la imagen compartida en Instagram capturaron la atención de sus seguidores, quienes expresaron su admiración y elogios en los comentarios.

La imagen y el estilo de Silvina Escudero en las redes sociales son una muestra de su influencia y popularidad en el mundo digital, y su habilidad para mantener cautivos a sus seguidores.

Silvina Escudero exhibió su ropa interior frente al espejo.

Silvina Escudero aprovechó la “golden hour” y posó de forma sensual con su remera levantada.

