Silvina Escudero se impuso con una bikini diminuta en “V” y la lució al tomar sol boca abajo

Silvina Escudero es de las famosas que comparte fotos y videos en los que muestra de más y se queda con todas las miradas de la red. Esta vez, subió una selfie mientras tomaba sol en el jardín de su casa y levantó aún más la temperatura de comienzo de semana.

La bailarina sabe bien cómo llamar la atención y lo consigue con cada posteo que realiza. Además, respondió al pedido de sus seguidores, quienes le pidieron en los comentarios de sus fotos que vuelva la lencería en V, la que sabe lucir a la perfección.

“Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia“, escribió en su publicación a la que sumó la foto de una iguana. Sin embargo, todos los ojos estuvieron puestos en su bikini diminuta, con la que tomó sol para que no le queden marcas.

La hermana de Vanina Escudero sabe sacarle provecho a su nuevo hogar, el que fue acondicionando a su gusto, y no descuidó el jardín, su lugar preferido para los días de calor que tanto disfruta junto a la pileta.

Tumbada boca abajo, la morocha no solo se sacó una foto, sino también subió un video y le llovieron los halagos. “Estás re fuerte”, “Sos un poema sil”, “Sos una diosa”, “Bellísima Silvina”, “Bombonazo mal...”, fueron solo algunos de los mensajes al pie del posteo que sumó más de 47 mil “likes”.

Silvina Escudero

Silvina Luna marcó tendencia con su vestido de aberturas

Silvina Escudero sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotos en las que exhibía un deslumbrante vestido fucsia con múltiples aberturas, un look que no dejaba lugar a la imaginación y revelaba que no llevaba ropa interior.

La artista acompañó estas provocadoras imágenes con un mensaje cargado de gratitud, en el que expresó: “Con este facha look terminó, ya el viernes pasado, ‘Bien de mañana’”.

Silvina Escudero

“Al término del mismo viaje a Uruguay al cumple de mi hermana y después me llevo puesta la semana y no tuve tiempo de postear”, agregó.

Silvina también quiso destacar la positiva experiencia que vivió durante el programa que recién concluyó: “El equipo súper buena onda, Doman, un genio y la producción, con la que ya he laburado durante añares, espectacular”.

Silvina Escudero

“Así que este posteo es para agradecer y destacar lo lindo que fue trabajar con todos. Ahora esperando el próximo programa…ya veremos. Solo sé que se vienen cosas fabulosas”, concluyó.

El emotivo mensaje dejó entrever que aunque el programa haya llegado a su fin, Silvina está ansiosa por lo que depara el futuro en su carrera.

Silvina Escudero

