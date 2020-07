Samanta de “Bake Off” contó su verdad tras ser descalificada: “Los partidos se ganan en la cancha”

Poco le duro la felicidad a Samanta Casais, quién se convirtió en la ganadora del programa “Bake Off” que había sido grabado hace casi un año, tras derrotar a Damián Pier, pero la productora Turner Argentina comprobó que mintió a la hora de firmar su contrato ya que tenía experiencia en la pastelería, por lo que fue descalificada. De esta forma, Damián se consagró como “el mejor pastelero amateur del país” y el ganador de los $600.000.

En la tarde de este miércoles, Samanta dialogó con Intrusos y expresó sus sensaciones respecto al tema. “Creo que los partidos se ganan en la cancha”, comenzó diciendo. “¿Vos sentis que el partido lo ganaste vos pero te sacó el BAR?”, le preguntó Jorge Rial, y ella aseveró: “Si, no es que lo siento, es así”.

“Lo que pasó fue una cuestión contractual, tuve un error en la declaración jurada y fue el motivo de mi descalificación, se comprobó que no soy pastelera profesional, yo había presentado todo lo que se pidió, después obviamente en las redes suben un montón de cosas y se hablan un montón de cosas. Lo importante es lo que uno tiene para mostrar las cosas… Yo siempre competí de una manera justa, no tuve ventaja sobre nadie y siento que todos estuvimos siempre en un mismo nivel”, declaró.

Y agregó: “El contrato decía que vos podías haber hecho cursos, no la carrera de pastelero profesional, que es lo que te da el título, pero si podías vender tortas si este no era tu ingreso principal. El error que yo tuve en declaración jurada fue en dos preguntas donde se me consultó si yo había trabajado en gastronomía y en televisión y fue ahí donde puse que no ,porque no me había parecido relevante pensando que era un concurso netamente de pastelería. No es que trabajé en la tele, ni nadie me pagó, fueron dos invitaciones, yo llevé mis cosas y no fue un trabajo”