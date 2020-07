Alejo, ganador de “MasterChef”, polémico con Samanta de “Bake Off”: “Estudió en una escuela muy mala”

La polémica de “Bake Off Argentina, el gran pastelero” sigue sumando protagonistas. Así como se manifestó Elba Rodríguez, ahora Alejo Lagouarde, el ganador de la segunda edición de “MasterChef Argentina” habló acerca de Samanta Casais y fue lapidario.

En diálogo con “Replay”, el programa de Gonzalo Yuffrida que se ve por la pantalla de Canal 9 Televida, el cocinero que también fue muy cuestionado en su momento de diferenció de la “empleada administrativa” acusada de fraude por ser pastelera profesional. “Lo bueno es que a mí me criticaron por cosas del reality y no cosas externas. Hay una diferencia”, sostuvo.

“Éramos 100% amateurs todos. En el contrato que vos firmabas, en tu declaración jurada, decías que no eras profesional, lo que implicaba que habías trabajado en un recinto gastronómico profesional y que no habías estudiado. Si una de esas cosas Samanta las hizo, está en problemas y la producción va a tener que tomar medidas”, detalló acerca de su experiencia al ingresar al concurso de Telefe.

“Gonzalito” le preguntó a Alejo qué hubiese hecho él si esta situación se hubiese dado en su edición. “Movilizaría el país entero y a ese participante creo que le clavaría la cuchilla más filosa que tenga en la mano, o para que sufra un poquito más, un cuchillo desafilado”, dijo en modo de broma.

Sobre la posibilidad de que se realice una nueva final, esta vez en vivo para darle transparencia al concurso, el campeón sostuvo que “eso va a costar muchísima plata, pero a la vez explotaría todo”.

Sin piedad para Casais ni ninguno de los concursantes del “programa más dulce de la TV”, alegó que “el profesionalismo no se nota mucha porque el nivel es muy bajo. No saben hacer ni una bomba rellena de crema. Yo no sé donde está lo profesional. Sí vi una torta forrada muy bien hecha, pero lo que va adentro, lo que son los rellenos, como manejan los tiempos, como manejan las técnicas, la verdad que mucho profesionalismo no vi”. Y apuntando directamente contra “Sami” agregó: “O quizás estudió en una escuela muy mala”.

“El nivel de ‘Bake Off’ no es bueno, es la verdad. Pasa que nadie se anima a decirlo”, manifestó sin filtros. Para cerrar, le aconsejó a Samanta “que disfrute” y aproveche el momento de exposición “a su favor”.