¡No se casa! Samanta de Bake Off canceló su boda sin previo aviso

Luego de un año en donde fue protagonista de una grave polémica por fraude en el programa “Bake Off” en Telefé, Samanta Casais remotó su actividad como pastelera y hasta debutó en un canal de Youtube con sus tortas y sus recetas.

Descalificada del reality de pastelería por ser profesional en la materia, la joven se enfocó en sus proyectos laborales y salió adelante y cuando parecía que todo estaba calmado, se supo que la joven cocinera no se casará con su novio Juan Cruz Recchimuzzi luego de seis años de relación.

La pastelera sigue trabajando desde su pastelería

Al parecer no hubo peleas, ni terceros en discordia sino que la culpa de todo se la llevó la pandemia por el coronavirus y eso fue suficiente para que Samy decidiera suspender todo lo programado.

En una entrevista con la revista Paparazzi Casais dijo: “Sin fecha porque esto me tiene cansada”. Desde hace tiempo la pareja tenía todo planeado para casarse el 13 de febrero pero, quedando pocos meses para la fecha decidieron postergarlo: “Estamos tristes porque teníamos todo planeado y, con esto de la pandemia, nos dijeron que vamos a tener que postergarlo sin fecha”, comentó malhumorada.

Samanta ya tenían reservado el salón y la tela para confeccionar el vestido se la había regalado su abuela: “Ibamos a re programar con fecha para septiembre del año que viene, pero con todo esto de la pandemia las casas de fiestas suspendieron todo hasta que aparezca la vacuna. Un desastre. Hacer un casamiento de esta manera no tiene sentido, lo queríamos hacer con todos los cuidados y así es un lío”, contó la pastelera.

“Nosotros soñamos con nuestro casamiento, y así no era. Por eso es que preferimos esperar y hacerlo bien. Tenemos que re programar todo para el 2022, hasta que se pase esta situación dramática que estamos sufriendo todos un montón”, comentó y luego agregó: “No pusimos fecha todavía; es como raro todo. Falta un montón para el 2022, pero… Por ahora lo sacamos de nuestras cabezas porque no queremos perder la magia, pero cada vez se nos estira más todo esto. ¿Qué le vamos a hacer? Contra el Covid no podemos”, finalizó.