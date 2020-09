Romina Malaspina se indignó porque intentaron robarle a su hermana menor

Después de haber sido noticia por un choque a la madrugada contra un colectivo estacionado, Romina Malaspina comentó que se encontraba en perfecto estado de salud y que, al parecer por el estrés y el cansancio, se quedó dormida al volante cuando iba a realizar una producción fotográfica con los primeros rayos del día.

La conductora mostró un vestido sensual

Ahora la ex Gran Hermano salió con “los tapones de punta” en su cuenta de Twitter a comentar un episodio de inseguridad que vivió su hermana menor en Mar del Plata: “Acaban de intentar robar a mi hermana en Mar del Plata cuando fue a comprar y se salvó de milagro, corrió a más no poder. Me llamo llorando muerta de miedo. ¿Hasta dónde va a llegar este país? ¿Realmente es vida no poder bajar a comprar al almacén de tu casa?”, dijo la rubia indignada por la situación familiar.

Luego se supo que la joven llamada Julieta está fuera de peligro pero que pasó un mal momento cuando intentaron robarle cerca de su departamento en Mar del Plata.

Más tranquila y luego del susto pasado, Romina Malaspina volvió a su costumbre de sorprender a sus fanáticos y posteo en su cuenta de Instagram una foto, sentada en uno de los escritorio del noticiero de Canal 26, con una ajustadísima solera color petróleo y unos altos tacos nude.